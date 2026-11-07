ריבאונד אחד הפריד בין דני אבדיה לטריפל-דאבל, אבל בין פורטלנד לניצחון עמד לוקה דונצ'יץ'. הישראלי סיפק הלילה (בין שישי לשבת) 22 נקודות, 11 אסיסטים ותשעה ריבאונדים, אך הבלייזרס הפסידו 124:118 ללוס אנג'לס לייקרס במסגרת גביע ה-NBA. הסלובני היה גדול עליהם עם 53 נקודות, בערב שכלל גם סל בלתי נשכח כמעט ממגרש שלם.

לניצחון הזה הייתה משמעות גם בצמרת: הלייקרס עלו למאזן של שמונה ניצחונות ושני הפסדים ותפסו את פסגת המערב על חשבון פורטלנד, שירדה לשישה ניצחונות ושני הפסדים. רצף שלושת הניצחונות של הבלייזרס נקטע, וכך גם המאזן המושלם שלהם בחוץ. המארחת, לעומתם, חגגה ניצחון רביעי ברציפות.

אבדיה ממשיך להראות עד כמה המשחק של פורטלנד עובר דרכו. אחרי שחילק 12 אסיסטים בניצחון על פיניקס, הוא שוב הגיע למספר דו-ספרתי, ובשני המשחקים יחד מסר 23 אסיסטים. אלא שהפעם התרומה שלו בקליעה, בניהול המשחק ובריבאונד לא הספיקה כדי להוציא את קבוצתו עם ניצחון נוסף.

אבדיה נגד הלייקרס ( צילום: Ben Liebenberg / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

לצד דונצ'יץ' בלטו אוסטין ריבס עם 25 נקודות ו-ווקר קסלר עם 16 נקודות ו-12 ריבאונדים. אצל האורחת דמיאן לילארד השתווה לאבדיה עם 22 נקודות, טומאני קמארה הוסיף 18 ודונובן קלינגן סיים עם 17 נקודות ו-11 ריבאונדים.

הפתיחה דווקא הייתה של פורטלנד. הלייקרס החטיאו שוב ושוב מחוץ לקשת, והבלייזרס ניצלו זאת כדי לסיים את הרבע הראשון ביתרון 20:29 ובהמשך להגדיל את הפער ל-16 נקודות. אלא שלפני הירידה להפסקה הגיע הרגע שהקפיץ את האולם: דונצ'יץ' שיגר כדור מאזור קו העונשין בצד שלו, נעזר בלוח וקלע עם הבאזר. פורטלנד עדיין הובילה 53:60, אבל הסלובני דאג שהלייקרס יירדו לחדר ההלבשה עם סיבה לחייך.

ברבע השלישי החיוך הפך להשתלטות מוחלטת. ההתקפה של פורטלנד נתקעה, האיבודים הצטברו והלייקרס הפכו את המשחק בדרך ליתרון 75:87 לקראת הרבע האחרון. הבלייזרס סיימו את הערב עם 24 איבודים, לעומת 11 בלבד של המארחת, שהפכה את הטעויות שלהם ל-28 נקודות. מול יריבה עם דונצ'יץ' בכושר כזה, אלה היו מתנות יקרות מדי.

פורטלנד עוד סירבה לוותר. ריצת 0:10 ברבע האחרון החזירה אותה לתמונה, ובדקה האחרונה היא צימקה לארבע הפרש. אלא שגם כשהלחץ עלה, ללייקרס הייתה תשובה: דונצ'יץ' קלע בצבע כשנותרו כ-28 שניות, וריבס הוסיף חטיפה ודאנק שסייעו למארחת להחזיק ביתרון עד הסיום.