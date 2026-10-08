מה שהיה אמור להיות סיפור קטן על מנהיגות ומקצוענות הפך בתוך יממה לסערה סביב פילדלפיה 76'. השדר הוותיק מייק ברין התנצל הלילה (רביעי) לאחר שסיפר במהלך משחק ההכנה מול ניו יורק ניקס כי לברון ג'יימס גער בג'ואל אמביד על כך שאיחר לאימון. כוכב ה-NBA הכחיש את הדברים - וברין חזר בו.
במהלך הרבע הרביעי בניצחון 97:120 של הסיקסרס על הניקס, ברין סיפר כי לפני המשחק שמע ששחקני פילדלפיה כבר היו על הפרקט לקראת האימון, כאשר אמביד הגיע באיחור של כמה דקות, ולברון "רתח". לדבריו, מטרתו הייתה להציג את ההשפעה של לברון על הקבוצה החדשה ואת המנהיגות שהוא כבר מפגין בפילדלפיה.
אלא שלברון לא נשאר אדיש. בחשבון האינסטגרם שלו הוא הגיב לדיווח של ברין וכתב: "הוא לא איחר, אז תפסיקו עם השקרים". ברין, שמפרשן משחקים גם עבור ESPN ו-ABC, קיבל את הכחשתו של לברון והתנצל. "אני מאוד מאוכזב מהאופן שבו הסיפור התפרש", אמר ל-ESPN. "כל הכוונה הייתה להחמיא ללברון על כך שכבר יש לו השפעה על המקצוענות והאחריות בקבוצה".
השדר הוותיק הסביר כי המידע הגיע אליו מ"מישהו שאני סומך עליו", אך הודה כי בדיעבד היה עליו להבין שהעובדה שמדובר דווקא באמביד עלולה להפוך את הסיפור לרגיש. "אני לא יודע למה האדם שסיפר לי את הסיפור היה ממציא אותו, אבל אם לברון אומר שזה לא קרה - אני מאמין לו ומתנצל על כך שהעליתי את זה", אמר ברין. "אני תמיד הייתי מעריץ גדול של ג'ואל ומרגיש רע שזה שם את הפוקוס עליו בצורה הזאת".
הסיבה לכך שהסיפור עורר תשומת לב מיוחדת היא הרקע של אמביד. לפני שתי עונות, לאחר פתיחת עונה מאכזבת של 2:11, דווח כי חבריו לקבוצה העבירו עליו ביקורת בשל איחורים חוזרים ונשנים. הפעם, לעומת זאת, מאמן הסיקסרס ניק נרס הבהיר כי המציאות שונה לחלוטין. "הוא היה מצוין. הוא בכושר נהדר, נמצא על הפרקט באימונים, עובד קשה ונראה ממש טוב", אמר נרס. "לכן מפתיע אותי שמשהו כזה יצא דווקא עכשיו".
לברון, אמביד וטייריס מקסי לא שיחקו במשחק מול הניקס, אך נרס מתכנן לשלב את הרוטציה שאמורה לשחק בעונה הסדירה בשניים משלושת משחקי ההכנה שנותרו, החל מהמפגש הקרוב מחר מול ברוקלין נטס.