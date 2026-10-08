מה שהיה אמור להיות סיפור קטן על מנהיגות ומקצוענות הפך בתוך יממה לסערה סביב פילדלפיה 76'. השדר הוותיק מייק ברין התנצל הלילה (רביעי) לאחר שסיפר במהלך משחק ההכנה מול ניו יורק ניקס כי לברון ג'יימס גער בג'ואל אמביד על כך שאיחר לאימון. כוכב ה-NBA הכחיש את הדברים - וברין חזר בו.

מה שהיה אמור להיות סיפור קטן על מנהיגות ומקצוענות הפך בתוך יממה לסערה סביב פילדלפיה 76'. השדר הוותיק מייק ברין התנצל הלילה (רביעי) לאחר שסיפר במהלך משחק ההכנה מול ניו יורק ניקס כי לברון ג'יימס גער בג'ואל אמביד על כך שאיחר לאימון. כוכב ה-NBA הכחיש את הדברים - וברין חזר בו.

מה שהיה אמור להיות סיפור קטן על מנהיגות ומקצוענות הפך בתוך יממה לסערה סביב פילדלפיה 76'. השדר הוותיק מייק ברין התנצל הלילה (רביעי) לאחר שסיפר במהלך משחק ההכנה מול ניו יורק ניקס כי לברון ג'יימס גער בג'ואל אמביד על כך שאיחר לאימון. כוכב ה-NBA הכחיש את הדברים - וברין חזר בו.

במהלך הרבע הרביעי בניצחון 97:120 של הסיקסרס על הניקס, ברין סיפר כי לפני המשחק שמע ששחקני פילדלפיה כבר היו על הפרקט לקראת האימון, כאשר אמביד הגיע באיחור של כמה דקות, ולברון "רתח". לדבריו, מטרתו הייתה להציג את ההשפעה של לברון על הקבוצה החדשה ואת המנהיגות שהוא כבר מפגין בפילדלפיה.

במהלך הרבע הרביעי בניצחון 97:120 של הסיקסרס על הניקס, ברין סיפר כי לפני המשחק שמע ששחקני פילדלפיה כבר היו על הפרקט לקראת האימון, כאשר אמביד הגיע באיחור של כמה דקות, ולברון "רתח". לדבריו, מטרתו הייתה להציג את ההשפעה של לברון על הקבוצה החדשה ואת המנהיגות שהוא כבר מפגין בפילדלפיה.

במהלך הרבע הרביעי בניצחון 97:120 של הסיקסרס על הניקס, ברין סיפר כי לפני המשחק שמע ששחקני פילדלפיה כבר היו על הפרקט לקראת האימון, כאשר אמביד הגיע באיחור של כמה דקות, ולברון "רתח". לדבריו, מטרתו הייתה להציג את ההשפעה של לברון על הקבוצה החדשה ואת המנהיגות שהוא כבר מפגין בפילדלפיה.

אלא שלברון לא נשאר אדיש. בחשבון האינסטגרם שלו הוא הגיב לדיווח של ברין וכתב: "הוא לא איחר, אז תפסיקו עם השקרים". ברין, שמפרשן משחקים גם עבור ESPN ו-ABC, קיבל את הכחשתו של לברון והתנצל. "אני מאוד מאוכזב מהאופן שבו הסיפור התפרש", אמר ל-ESPN. "כל הכוונה הייתה להחמיא ללברון על כך שכבר יש לו השפעה על המקצוענות והאחריות בקבוצה".

אלא שלברון לא נשאר אדיש. בחשבון האינסטגרם שלו הוא הגיב לדיווח של ברין וכתב: "הוא לא איחר, אז תפסיקו עם השקרים". ברין, שמפרשן משחקים גם עבור ESPN ו-ABC, קיבל את הכחשתו של לברון והתנצל. "אני מאוד מאוכזב מהאופן שבו הסיפור התפרש", אמר ל-ESPN. "כל הכוונה הייתה להחמיא ללברון על כך שכבר יש לו השפעה על המקצוענות והאחריות בקבוצה".

אלא שלברון לא נשאר אדיש. בחשבון האינסטגרם שלו הוא הגיב לדיווח של ברין וכתב: "הוא לא איחר, אז תפסיקו עם השקרים". ברין, שמפרשן משחקים גם עבור ESPN ו-ABC, קיבל את הכחשתו של לברון והתנצל. "אני מאוד מאוכזב מהאופן שבו הסיפור התפרש", אמר ל-ESPN. "כל הכוונה הייתה להחמיא ללברון על כך שכבר יש לו השפעה על המקצוענות והאחריות בקבוצה".