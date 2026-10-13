כחלק מהשינויים שעברה מכבי ת"א בפגרה האחרונה,עבר ג'ף דאוטין ג'וניור לנאפולי האיטלקית. בריאיון ל"גאזטה דלו ספורט", סיפר הגארד על התקופה המורכבת שחווה בישראל, בצל המלחמה והמבצעים הצבאיים שליוו את המדינה בשנה שחלפה.
"זה היה מאוד יוצא דופן", אמר דאוטין. "זה בהחלט היה הלם תרבות, בגלל המלחמה וכל מה שקרה. כששיחקנו במשחקי גביע הבית שלנו בסרביה, טיילנו הרבה, תמיד טסנו. כשהצלחנו לחזור הביתה, פרצה המלחמה שוב. זו סיטואציה קשה, מתישה נפשית ופיזית כאחד".
אחרי שלושה מחזורים בליגה האיטלקית מעמיד השחקן ממוצעים של 18 נקודות ו-7.3 אסיסטים למשחק. על השינוי שחווה עם המעבר לנאפולי אמר: "זאת עיר יפה. אני אוהב ללכת למרכז העיר, לטייל, לראות את הים, את הבניינים, לנסות מאכלים חדשים: פסטה, ריזוטו, פיצה מרגריטה... אני אוהב לצאת מאזור הנוחות שלי ולנסות דברים חדשים, זה פנטסטי. ואולי הדבר שאני הכי אוהב הוא שהכל נראה כל כך רגוע ושליו".
כשנשאל האם יילך לצפות במשחקי הכדורגל של נאפולי, השיב: "אני אוהד: קשה למצוא את הזמן, אבל הייתי שמח ללכת למשחק".