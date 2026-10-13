"זה היה מאוד יוצא דופן", אמר דאוטין. "זה בהחלט היה הלם תרבות, בגלל המלחמה וכל מה שקרה. כששיחקנו במשחקי גביע הבית שלנו בסרביה, טיילנו הרבה, תמיד טסנו. כשהצלחנו לחזור הביתה, פרצה המלחמה שוב. זו סיטואציה קשה, מתישה נפשית ופיזית כאחד".

"זה היה מאוד יוצא דופן", אמר דאוטין. "זה בהחלט היה הלם תרבות, בגלל המלחמה וכל מה שקרה. כששיחקנו במשחקי גביע הבית שלנו בסרביה, טיילנו הרבה, תמיד טסנו. כשהצלחנו לחזור הביתה, פרצה המלחמה שוב. זו סיטואציה קשה, מתישה נפשית ופיזית כאחד".

"זה היה מאוד יוצא דופן", אמר דאוטין. "זה בהחלט היה הלם תרבות, בגלל המלחמה וכל מה שקרה. כששיחקנו במשחקי גביע הבית שלנו בסרביה, טיילנו הרבה, תמיד טסנו. כשהצלחנו לחזור הביתה, פרצה המלחמה שוב. זו סיטואציה קשה, מתישה נפשית ופיזית כאחד".