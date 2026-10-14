דני אבדיה נראה מוכן לפתיחת העונה. הפורוורד הישראלי סיפק הלילה (בין שלישי לרביעי) הופעה מצוינת, עם 26 נקודות, תשעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים, והוביל את פורטלנד לניצחון מול סקרמנטו בחוץ, 108:94, במסגרת משחקי קדם העונה ב־NBA.

אבדיה קלע את ארבע הנקודות הראשונות של פורטלנד, שפתחה פער דו-ספרתי כבר ברבע הראשון ובהמשך ברחה ליתרון של יותר מ-30 נקודות. דמיאן לילארד סיים את המשחק עם 14 נקודות. ההופעה מול הקינגס הגיעה אחרי שבמשחק הקודם הסתפק אבדיה בתשע נקודות, לצד חמישה ריבאונדים וארבעה אסיסטים, בניצחון הביתי 66:119 על לונדון ליונס. זו הופעה טובה נוספת של הישראלי בהכנה, אחרי שבניצחון על גולדן סטייט בשבוע שעבר הוביל את קלעי קבוצתו עם 23 נקודות ב-21 דקות, כולל 9 מ־13 מהשדה ושלוש שלשות משישה ניסיונות.

אבדיה ( צילום: AP Photo/Jenny Kane )

טורונטו – ניו יורק 98:148

גם בקדם העונה לא רואים בכל יום תוצאה כזו. טורונטו מחצה את הניקס ב-50 הפרש, בערב שבו קוואי לנארד ערך את הופעתו הראשונה בהכנה וסיים עם 21 נקודות – כולן במחצית הראשונה. מייק בראון העניק מנוחה לשחקני החמישייה של ניו יורק, והמארחת ניצלה זאת כדי לברוח ל-22:42 אחרי רבע ול-47:85 בהפסקה. סקוטי בארנס הוסיף 15 נקודות, בעוד ג'יימס ווייזמן בלט אצל המפסידה עם 18 נקודות ו־10 ריבאונדים. הניקס עדיין ללא ניצחון בהכנה, עם ארבעה הפסדים.

אורלנדו – קליבלנד 116:132

המג'יק סיימו את הערב עם ניצחון משכנע, בעוד קליבלנד נפרדה ממשחקי ההכנה עם לא מעט חומר למחשבה בהגנה. פאולו באנקרו הוביל את אורלנדו עם 24 נקודות ב־10 מ־13 מהשדה ושמונה ריבאונדים, פרנץ ואגנר הוסיף 20 נקודות ושמונה אסיסטים, וטריסטן דה סילבה תרם 18 מהספסל. מנגד, מליק תומאס הוביל עם 16 נקודות, דונובן מיטשל סיים עם 14 ושמונה אסיסטים, וג'יימס הארדן הסתפק ב־13 נקודות ב־3 מ־12 מהשדה. הקאבס סיימו את ההכנה עם ניצחון ושני הפסדים.

אוקלהומה סיטי – אינדיאנה 112:114, לאחר הארכה