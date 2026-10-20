דני אבדיה ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים הבולטים ב-NBA, וכעת הוא זוכה להכרה נוספת גם בדירוג האירופי. באתר הכדורסל 'יורוהופס' פרסמו את רשימת עשרת השחקנים האירופים הטובים ביותר בליגה לקראת פתיחת עונת 2026/27, והפורוורד הישראלי של פורטלנד טרייל בלייזרס דורג במקום השישי, אחרי עונת השיא שלו בקריירה.
אבדיה, שרשם בעונה שעברה ממוצעים של 24.3 נקודות, 6.8 ריבאונדים ו-6.6 אסיסטים למשחק, נבחר לראשונה בקריירה למשחק האולסטאר והוביל את פורטלנד להופעה בפלייאוף. הבלייזרס אמנם לא הצליחו לעבור את סן אנטוניו ספרס, אך מבחינה אישית הישראלי עשה קפיצת מדרגה משמעותית והפך לאחד השחקנים המשפיעים בקבוצתו.
ביורוהופס החמיאו להתקדמות המהירה של אבדיה וציינו כי הוא הפך לאחד השחקנים הטובים במערב. עם זאת, באתר הדגישו כי כעת הגיע הזמן לעוד פריצה, הן מבחינתו של והן מבחינת פורטלנד, כאשר המטרה היא לרשום ריצת פלייאוף משמעותית יותר בעונה הקרובה.
בראש הדירוג ניצב ניקולה יוקיץ' מדנבר נאגטס, שדורג כשחקן הטוב ביותר ב-NBA לקראת העונה החדשה. הסנטר הסרבי סיפק בעונה שעברה ממוצעים יוצאי דופן של 27.5 נקודות, 12.9 ריבאונדים ו-10.6 אסיסטים למשחק, והשלים עונה נוספת עם ממוצע של טריפל-דאבל. במקום השני דורג ויקטור וומבניאמה מסן אנטוניו, עם 24.7 נקודות, 11.4 ריבאונדים ו-3.2 חסימות בממוצע, ואחריו יאניס אנטטוקומפו, שעבר ממילווקי למיאמי היט.
לוקה דונצ'יץ', כוכב לוס אנג'לס לייקרס, דורג רביעי לאחר עונה שבה הוביל את הליגה עם 33.5 נקודות בממוצע למשחק. במקום החמישי נמצא או.ג'י אנונובי, שחקן ניו יורק ניקס, שזכה לשבחים על תרומתו ההגנתית ועל הופעותיו בפלייאוף.
אחרי אבדיה, במקום השביעי נמצא אלפרן שנגון מיוסטון רוקטס, ואחריו לאורי מרקאנן מיוטה ג'אז, פרנץ ואגנר מאורלנדו מג'יק וקריסטפס פורזינגיס, שדורג עשירי לקראת עונתו בגולדן סטייט ווריורס. הפורוורד הלטבי, שזכה באליפות עם בוסטון ב-2024, מתמודד עם בעיות בריאותיות, וגולדן סטייט הודיעה כי הוא ייעדר לתקופה בלתי מוגבלת.
הדירוג ממחיש את מעמדם המרכזי של השחקנים האירופים בצמרת ה-NBA, ואבדיה, שנמצא כעת לצד כמה מהכוכבים הגדולים בליגה, יקווה להמשיך במגמת ההתקדמות ולהוביל את פורטלנד צעד נוסף קדימה.