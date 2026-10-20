דני אבדיה ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים הבולטים ב-NBA, וכעת הוא זוכה להכרה נוספת גם בדירוג האירופי. באתר הכדורסל 'יורוהופס' פרסמו את רשימת עשרת השחקנים האירופים הטובים ביותר בליגה לקראת פתיחת עונת 2026/27, והפורוורד הישראלי של פורטלנד טרייל בלייזרס דורג במקום השישי, אחרי עונת השיא שלו בקריירה.

דני אבדיה ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים הבולטים ב-NBA, וכעת הוא זוכה להכרה נוספת גם בדירוג האירופי. באתר הכדורסל 'יורוהופס' פרסמו את רשימת עשרת השחקנים האירופים הטובים ביותר בליגה לקראת פתיחת עונת 2026/27, והפורוורד הישראלי של פורטלנד טרייל בלייזרס דורג במקום השישי, אחרי עונת השיא שלו בקריירה.

דני אבדיה ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים הבולטים ב-NBA, וכעת הוא זוכה להכרה נוספת גם בדירוג האירופי. באתר הכדורסל 'יורוהופס' פרסמו את רשימת עשרת השחקנים האירופים הטובים ביותר בליגה לקראת פתיחת עונת 2026/27, והפורוורד הישראלי של פורטלנד טרייל בלייזרס דורג במקום השישי, אחרי עונת השיא שלו בקריירה.

אבדיה, שרשם בעונה שעברה ממוצעים של 24.3 נקודות, 6.8 ריבאונדים ו-6.6 אסיסטים למשחק, נבחר לראשונה בקריירה למשחק האולסטאר והוביל את פורטלנד להופעה בפלייאוף. הבלייזרס אמנם לא הצליחו לעבור את סן אנטוניו ספרס, אך מבחינה אישית הישראלי עשה קפיצת מדרגה משמעותית והפך לאחד השחקנים המשפיעים בקבוצתו.

אבדיה, שרשם בעונה שעברה ממוצעים של 24.3 נקודות, 6.8 ריבאונדים ו-6.6 אסיסטים למשחק, נבחר לראשונה בקריירה למשחק האולסטאר והוביל את פורטלנד להופעה בפלייאוף. הבלייזרס אמנם לא הצליחו לעבור את סן אנטוניו ספרס, אך מבחינה אישית הישראלי עשה קפיצת מדרגה משמעותית והפך לאחד השחקנים המשפיעים בקבוצתו.

אבדיה, שרשם בעונה שעברה ממוצעים של 24.3 נקודות, 6.8 ריבאונדים ו-6.6 אסיסטים למשחק, נבחר לראשונה בקריירה למשחק האולסטאר והוביל את פורטלנד להופעה בפלייאוף. הבלייזרס אמנם לא הצליחו לעבור את סן אנטוניו ספרס, אך מבחינה אישית הישראלי עשה קפיצת מדרגה משמעותית והפך לאחד השחקנים המשפיעים בקבוצתו.