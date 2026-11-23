כנראה אין מקום בארה"ב בו קשה לשחק כדורסל ברמה החובבנית יותר מאשר במדינת אינדיאנה. המיתוס של סרטים כמו "ימים של תהילה" (Hoosiers) לא הגיע משום מקום. אליפות בתי הספר התיכוניים המיתולוגית שלה החלה כבר ב־1911, נבנתה תשתית אולמות עצומה - עד היום, 13 מתוך 15 אולמות התיכונים הגדולים ביותר בארה"ב נמצאים באינדיאנה - וקמו אוניברסיטאות שייצרו במחזוריות קבוצות מצוינות. לא סתם אמר ג׳יימס נייסמית׳: "הכדורסל הומצא במסצ'וסטס, אך מקורו האמיתי הוא באינדיאנה".

מכאן שכל שחקן צעיר שמחליט ללכת לשחק במכללה באינדיאנה, צריך לדעת שהעומס עליו יהיה שונה מבמרבית המקומות האחרים. בוודאי אם הוא מוצא עצמו בעמדה בה בשנתו השנייה הוא אמור להפוך למבוגר האחראי, להחליף שחקן שהפך לאגדה מקומית, ובראש מזמזם כל הזמן חלום ה־NBA. כל זה יכול להסביר את הלחץ תחתיו משחק עכשיו עומר מאייר באוניברסיטת פרדו, אבל בסופו של דבר רק הוא יכול לעזור לעצמו ולצאת מפתיחת העונה הרעה שלו. "עומר הוא פוטנציאל מצוין", אומר עיתונאי שמסקר את פרדו שנים רבות, "זה לא חדש. הוא גארד חזק, קשוח ופיזי ולא פוחד לקבל מכות. הוא יודע למסור ויכול לקלוע, אבל הוא איבד את כל הביטחון ואני לא לגמרי מבין למה".

גלריה מספרים שיש להם אפקט פסיכולוגי. מאייר ( צילום: Michael Reaves/Getty Images/AFP )

מאייר שיחק עד כה 17 דקות בממוצע, עם ממוצעים של 3 נקודות ו־3.2 אסיסטים, ובעיקר אחוזי קליעה איומים: 5 מ־35 מהשדה (17 אחוז), ו־2 מ־17 ל־3, שהם כמעט 12 אחוז. אלה מספרים כל כך רעים שיש להם אפקט פסיכולוגי מתמשך. ביום שישי, בניצחון הקל של פרדו על אוקלנד, 49:95, שיחק מאייר 19 דקות, קלע שלשה אחת ומסר חמישה אסיסטים, אבל לפחות לא איבד אף כדור. כיוון שלכולם ברור שהוא הרבה יותר טוב מהמספרים האלה, נשאלת השאלה מה עובר על עומר?

"תנו לו ברייק"

מאייר בחר בפרדו לפני שנה כשהוא יודע למה לצפות: שנת הפרשמן שלו תהיה שנת התאקלמות רגועה. הוא ילמד מבריידן סמית׳, מיתוס מקומי שמשחק היום באינדיאנה פייסרס, ובשנה השנייה יקבל את הקבוצה לידיים. גם היום, למרות ההתחלה הרעה של העונה, זו עדיין ההחלטה הנכונה - פרדו זו תוכנית כדורסל שמושכת תשומת לב ועיניים.

עיתונאים שמסקרים את פרדו מתקשים להבין בעיקר את חוסר הביטחון ובחירת הזריקות של מאייר, שעבד קשה עם הקבוצה בקיץ, תוך שהוא מוותר על אליפות אירופה עם נבחרת העתודה, ונכנס לקונפליקט גם עם איגוד הכדורסל וכמובן שגם עם האינטרנט. הצבא, מנגד, לא הקשיב לאיגוד ולא העניש אותו, ואפילו האריך לו את דחיית השירות אחרי שהתגייס ושירת שנה לפני שקיבל את מעמד העילוי.

"עובדים איתו צמוד ומנסים לעזור". מאייר ( צילום: AP Photo/Sue Ogrocki )

"אני חושב שלעניינים בבית יש השפעה", אומר העיתונאי, "כולם מבינים שבאופן כללי לא קל לשחקן ישראלי צעיר להיות רחוק מהבית בשנים האחרונות, אבל אני מרגיש שגם כל הסיפור סביב הנבחרת קצת הכניס אותו לסחרור. אני חושב שכולם בישראל צריכים לתת לו ברייק. אתם רק תרוויחו אם הוא יהפוך לשחקן שהוא יכול להיות".

יש לפחות סיבה מקצועית אחת שפחות קשורה אליו ופוגעת במאייר, והיא שינוי שיטת המשחק של פרדו, שעוברת הרבה יותר דרך הסנטר, דניאל ג׳ייקובסן. מאייר, שכניסה לצבע עם זריקה מתוך כדרור היא המקום הבטוח שלו, מתקשה להגיע למקומות שהוא אוהב. זה גורם לו לקחת זריקות לא טובות, ואז גם הזריקות הטובות לא נכנסות. "אני מודאג מהביטחון של עומר, כואב לי עליו", אמר מאמן פרדו, מאט פיינטר, "הוא עובר תקופה קשה ואנחנו עובדים איתו צמוד ומנסים לעזור. יש שם שחקן טוב, אני מאמין בו״.

ביום שישי, אחרי השלשה שנכנסה סוף סוף, קיבל מאייר תמיכה חמה מכמעט 15 אלף איש במאקי ארינה, אחד האולמות הביתיים במכללות. "בשביל עומר, רק תן לראות את הכדור נכנס…", אמר פיינטר בסיום המשחק. המאמן סיפר גם כי ערך קליפ עם הסלים של מאייר מהעונה שעברה, והכריח אותו לצפות בו: "רציתי שיהיה לו רגע של הרגשה טובה".