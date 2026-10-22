פורטלנד טרייל בלייזרס והכוכב שלה דני אבדיה פתחו הבוקר (ראשון) את עונת ה-NBA בסטייל עם 83:124 נגד פיניקס, ששימשה תפאורה בבכורה המחודשת והלוהטת של דמיאן לילארד במודה סנטר. הישראלי, שהיה בספק להתמודדות בשל פציעה בקרסול, פתח בחמישיה וסיים עם דאבל-דאבל נהדר של 18 נקודות (7 מ-16 מהשדה, 2 מ-4 מהשלוש), 10 ריבאונדים ו-4 אסיסטים.
השליטה הטוטלית של פורטלנד באה לידי ביטוי כבר מהרגע הראשון עם 0:21 מטורף. המאמן מייקה נורי, שרשם מצדו בכורה על הקווים ב-NBA, ראה את החבורה שלו נועלת רבע ראשון עם 12:43 שלא השאיר ספק לגבי הכיוון של ההתמודדות.
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דני אבדיה דני אבדיה
פתח עם דאבל-דאבל. אבדיה
(צילום: AP Photo/Craig Mitchelldyer)
גם עוצמת החזרה של לילארד לא הוטלה בספק. הרכז, שרשם בכורה מחודשת אחרי שנה וחצי סיפק מופע שלשות מרהיב כבר במחצית הראשונה (4 מ-6) אותה סיים עם 19 נקודות - בדרך ל-25 נקודות ו-6 אסיסטים בסיום. הקבוצות ירדו לחדר ההלבשה עם 39:72 מטורף לטרייל בלייזרס. פורטלנד ניצחה גם את הרבע השלישי 27:45 בדרך, כאמור ל-83:124 בסיום. גם הרכש הטרי ג'ה מוראנט רשם בכורה חלקה עם 14 נקודות (ו-8 אסיסטים) משלו.
דמיאן לילארד ג'ה מוראנטדמיאן לילארד ג'ה מוראנט
בכורות חגיגיות. לילארד ומוראנט
(צילום: AP Photo/Craig Mitchelldyer)
אבדיה, שמגיע לעונה הנוכחית אחרי עונת שיא במהלכה רשם הופעות היסטוריות באולסטאר ובפלייאוף, היה כאמור בספק למשחק בשל פציעה בקרסול, אבל בסופו של דבר פתח ורשם עוד ציון דרך בקבוצתו - ניצחון בכורה במשחק פתיחת של פורטלנד.
בעוד יומיים (בלילה בין שישי לשבת, 05:00) החברים של אבדיה ינסו לשמור על המומנטום במשחק חוץ מול סקרמנטו.
במשחק נוסף הלילה, ברוקלין נטס הפסידה לשארלוט 110:103. הישראלים שלה, בן שרף ודני וולף לא שותפו.