פורטלנד טרייל בלייזרס והכוכב שלה דני אבדיה פתחו הבוקר (ראשון) את עונת ה-NBA בסטייל עם 83:124 נגד פיניקס, ששימשה תפאורה בבכורה המחודשת והלוהטת של דמיאן לילארד במודה סנטר. הישראלי, שהיה בספק להתמודדות בשל פציעה בקרסול, פתח בחמישיה וסיים עם דאבל-דאבל נהדר של 18 נקודות (7 מ-16 מהשדה, 2 מ-4 מהשלוש), 10 ריבאונדים ו-4 אסיסטים.

השליטה הטוטלית של פורטלנד באה לידי ביטוי כבר מהרגע הראשון עם 0:21 מטורף. המאמן מייקה נורי, שרשם מצדו בכורה על הקווים ב-NBA, ראה את החבורה שלו נועלת רבע ראשון עם 12:43 שלא השאיר ספק לגבי הכיוון של ההתמודדות.

גלריה פתח עם דאבל-דאבל. אבדיה ( צילום: AP Photo/Craig Mitchelldyer )

גם עוצמת החזרה של לילארד לא הוטלה בספק. הרכז, שרשם בכורה מחודשת אחרי שנה וחצי סיפק מופע שלשות מרהיב כבר במחצית הראשונה (4 מ-6) אותה סיים עם 19 נקודות - בדרך ל-25 נקודות ו-6 אסיסטים בסיום. הקבוצות ירדו לחדר ההלבשה עם 39:72 מטורף לטרייל בלייזרס. פורטלנד ניצחה גם את הרבע השלישי 27:45 בדרך, כאמור ל-83:124 בסיום. גם הרכש הטרי ג'ה מוראנט רשם בכורה חלקה עם 14 נקודות (ו-8 אסיסטים) משלו.

בכורות חגיגיות. לילארד ומוראנט ( צילום: AP Photo/Craig Mitchelldyer )

אבדיה, שמגיע לעונה הנוכחית אחרי עונת שיא במהלכה רשם הופעות היסטוריות באולסטאר ובפלייאוף, היה כאמור בספק למשחק בשל פציעה בקרסול, אבל בסופו של דבר פתח ורשם עוד ציון דרך בקבוצתו - ניצחון בכורה במשחק פתיחת של פורטלנד.

בעוד יומיים (בלילה בין שישי לשבת, 05:00) החברים של אבדיה ינסו לשמור על המומנטום במשחק חוץ מול סקרמנטו.