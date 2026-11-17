וויין רוני חשף כי שקל לשים קץ לחייו בתקופה שבה התמודד עם שתייה מופרזת ומצוקה נפשית, דווקא כשהיה בשיא הקריירה שלו. בריאיון לפודקאסט של גבי לוגן, "Life At The Midpoint", סיפר כוכב העבר של מנצ'סטר יונייטד ונבחרת אנגליה כי נהג להסתגר בביתו ולשתות במשך יומיים, לפני שחזר לאימונים.

"הייתי נועל את עצמי בבית ליומיים ופשוט שותה", סיפר רוני. "מבחינת הכדורגל, זו הייתה כנראה התקופה הכי טובה בקריירה שלי. היו לי כמה ימי חופש, אז הייתי חוזר הביתה, יושב בחדר המשחקים ושותה במשך יומיים. אחר כך הייתי קם בבוקר והולך לאימון".

וויין רוני ( צילום: Stu Forster/Getty Images )

רוני תיאר את התקופה כנקודת השפל שלו ואמר כי "לא רציתי לראות אף אחד". לדבריו, הדברים התרחשו בסביבות 2009, זמן קצר לאחר לידת בנו הבכור קאי. הוא סיפר כי התקשה להתמודד עם הלחצים שנלוו למה שהגדיר כ"בחירות המטופשות" שעשה מחוץ למגרש, תוך שהוא רומז לפרשות הבגידה שהעיבו על יחסיו עם אשתו קולין.

זו אינה הפעם הראשונה שבה רוני מדבר בגלוי על ההתמודדות עם אלכוהול. בנובמבר 2023, בריאיון לפודקאסט של כוכב הראגבי לשעבר רוב בורו, סיפר כי בתחילת שנות העשרים לחייו היה שותה עד עילפון.

"הייתי מבלה הרבה בבית, בעיקר בשתיית אלכוהול", אמר אז. "לא רציתי להיות ליד אנשים כי התביישתי בהתמכרות שלי, לא רציתי לאכזב אנשים שאני אוהב. אבל בסופו של דבר הבנתי שאני צריך עזרה. הגעתי למקומות מאוד נמוכים, זה לקח לי כמה שנים עד שהתאוששתי מכך".

ב-2017 נתפס רוני נוהג תחת השפעת אלכוהול ונענש בעבודות שירות ובשלילת רישיון הנהיגה. לצד הקשיים שעליהם סיפר, הוא סיים את הקריירה כמלך שערי מנצ'סטר יונייטד בכל הזמנים וכבש 53 שערים במדי נבחרת אנגליה.