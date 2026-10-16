המעבר של לברון ג'יימס לפילדלפיה ממשיך כמובן לעורר עניין בארה"ב. הפעם, במוקד נמצאים הקשרים העסקיים של כוכב ה-NBA עם חברת Fanatics והשימוש שלו במסוק השייך לחברה, שמטיס אותו מדי יום מניו יורק לאימונים בפילדלפיה. העיתונאי המוערך פבלו טורה החל לבדוק את נסיבות המעבר ואת הקשר בין ג'יימס למייקל רובין, מנכ"ל Fanatics ובעל מניות מיעוט לשעבר בסיקסרס.

ג'יימס, שחתם הקיץ על חוזה לשנתיים בשווי שמונה מיליון דולר, משתמש במסוק שבבעלות החברה, שנמצאת בשליטת איש העסקים. האחרון, כאמור, החזיק בעבר במניות מיעוט של הסיקסרס, אך מכר את חלקו ב-2022. במקביל, ג'יימס משתף פעולה עם Fanatics במשך שנים ומשמש בין היתר לקידום מוצריה.

גלריה ישחק בפילדלפיה. לברון ( צילום: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

טורה, שזכה השנה בפרס פוליצר על תחקיר שעסק בחריגת תקרת השכר ב-NBA על ידי לוס אנג'לס קליפרס ופרשת קוואי לנארד, בחן את הנושא בפרק של תוכניתו "Pablo Torre Finds Out". במהלך הפרק הועלו השערות שלפיהן הקשרים העסקיים בין ג'יימס ל-Fanatics עשויים היו למלא תפקיד במעבר שלו לפילדלפיה.

אחת הנקודות שעליהן הצביע טורה קשורה לאירוע Fanatics Fest שנערך ב-17 ביולי. באותו יום אמר ג'יימס כי הוא רוצה להצטרף לקבוצה ש"מאמינה בתהליך" - ביטוי המזוהה במשך שנים עם הסיקסרס. באותה עת הכחיש כי מדובר ברמז למעברו לפילדלפיה. אלא שלפי טורה, באותו יום שונתה לוחית הזיהוי של המסוק שבו השתמש ג'יימס, ובהמשך גם נצבע מחדש. המספר החדש, N6FN, עשוי להתפרש כרמז למספר 6 שאותו לבש ג'יימס בעבר ולראשי התיבות של Fanatics.

רק חבר קרוב? מייקל רובין ( צילום: Pascal Le Segretain/Getty Images )

"אני רק אומר שביום שבו לברון עשה את הדבר הזה ב-Fanatics Fest, המסוק של מייקל רובין קיבל את לוחית הזיהוי החדשה שלו, ובהמשך גם את הצביעה החדשה", אמר טורה. "שבוע לאחר מכן, ב-24 ביולי, הסיקסרס קיבלו את הכוכב החדש שלהם".

אחת הנקודות שעוררו את תשומת לבו של טורה היא העובדה שחברת Topps, יצרנית כרטיסי אספנות שנמצאת בבעלות Fanatics, הייתה זו שפרסמה את דבר חתימתו של ג'יימס בפילדלפיה, רגעים לפני ששאמס צ'ראניה, כתב ESPN, דיווח על המעבר. "מעולם לא ראיתי הודעה גדולה כזאת מתפרסמת לראשונה על ידי חברת כרטיסי אספנות", ציין טורה, והעלה את האפשרות שרובין היה מעורב בשכנועו של ג'יימס להצטרף לסיקסרס.

שורה של צירופי מקרים. לברון ( צילום: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

עם זאת, טורה הקפיד לסייג את דבריו: "אני רק חייב לציין שמקורות בליגה תהו, כך נאמר לי, אם מייקל רובין הוא זה ששינה את דעתו של לברון ושכנע אותו לחתום בסיקסרס. כמובן, כשפנינו למחלקת הדוברות של פילדלפיה לקבלת תגובה, הם לא השיבו. אז אני לא טוען כאן שמדובר בעקיפת תקרת השכר. אני כן מצביע על כך שזה די משעשע - רצף די משעשע של צירופי מקרים לכאורה, סביב מסוק שהרבה אנשים כבר מעלים לגביו שאלות".

רובין עצמו הודה בעבר כי בעלותו על חלק מהסיקסרס יצרה ניגודי עניינים מול עסקיו. בכנס MIT Sloan ב-2024 סיפר כי נאלץ להתמודד עם מגבלות שונות, בין היתר בשל קשריו עם שחקני NBA והפעילות של Fanatics בתחום ההימורים והמזכרות. לדבריו, הבעלות על הקבוצה הגבילה את התפתחות החברה, ולכן החליט למכור את חלקו.