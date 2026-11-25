דני אבדיה ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים הבולטים ב-NBA, ונראה שההופעות המרשימות שלו במדי פורטלנד כבר זוכות להכרה לא רק בתקשורת באורגון. כחודש מפתיחת עונת 2026/27, פרסם פרשן ESPN בן גוליבר את רשימת 24 השחקנים שהכי ראויים בעיניו להיבחר למשחק האולסטאר, והישראלי של הטרייל בלייזרס נמצא שם.

אחרי שנבחר לראשונה בקריירה לאולסטאר בעונה שעברה, אבדיה מספק פתיחת עונה שמציבה אותו בעמדה מצוינת בדרך להופעה שנייה ברציפות באירוע היוקרתי. הישראלי מעמיד עד כה ממוצעים של 24.3 נקודות, 6.2 ריבאונדים ו-6.1 אסיסטים למשחק.

גלריה פתיחת עונה נהדרת. אבדיה ( צילום: Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

למעשה, מלבד אבדיה, רק חמישה שחקנים נוספים בליגה רושמים ממוצעים של לפחות 24 נקודות, שישה ריבאונדים ושישה אסיסטים למשחק: לוקה דונצ'יץ', ג'ייסון טייטום, ניקולה יוקיץ', פרנץ ואגנר וקופר פלאג. כל החמישה נכללו גם הם ברשימה של גוליבר.

אחד הנתונים המרשימים במיוחד במשחקו של אבדיה העונה הוא השיפור בקליעה. הישראלי, שנמצא בעונתו השביעית בליגה, קולע ב-51.9 אחוזים מהשדה וב-41.5 אחוזים מעבר לקשת. אם יצליח לשמור על המספרים האלה עד לסיום העונה, מדובר בשיאי קריירה בשתי הקטגוריות.

אבדיה מול פילי. "מעניש את היריבות" ( צילום: AP Photo/Chris Szagola )

גוליבר לא הסתיר את ההתלהבות שלו מהיכולת של הפורוורד הישראלי, ותיאר את סגנון המשחק שלו ככזה שמקשה במיוחד על היריבות: "אין שום דבר מעודן במשחק של אבדיה. הוא מחפש להעניש את ההגנות היריבות באמצעות מתקפות בלתי פוסקות לסל, ואת סגנון המשחק הפיזי והאגרסיבי האופייני לו הוא משלב העונה עם יכולת הקליעה הטובה ביותר שלו מחוץ לקשת".

כזכור, הטרייל בלייזרס רשמו אתמול בלילה את אחד הניצחונות המרשימים שלהם העונה, כשגברו 111:128 על פילדלפיה בחוץ, במשחק שבו אבדיה סיפק 31 נקודות ושבעה אסיסטים. באתר "Rip City Project" ניתחו את השינוי שעובר על פורטלנד העונה, והצביעו על אבדיה כמי שסביבו נבנית הקבוצה. אחרי שבעונה שעברה התפקיד שלו הפך לאחד המפתחות לשדרוג ההתקפה, כעת נראה שהבלייזרס מצליחים לקחת את הרעיון צעד נוסף קדימה. אבדיה מקבל יותר אחריות, משפיע על המשחק במגוון דרכים, ובעיקר נהנה מסגל שמספק לו את הכלים להפוך את היתרון הפיזי והיכולת שלו להגיע לטבעת ליתרון משמעותי עוד יותר.