האם אנחנו בדרך לכדורסלן ישראלי נוסף ב-NBA? נועם יעקב, שחתם לאחרונה בקליבלנד צ'ארג' מהג'י ליג, חתם היום (שישי) על חוזה לא מובטח בקבוצת האם של הצ'ארג', קליבלנד קאבלירס. המשמעות היא שהקאבס יוכלו להקפיץ אותו במידת הצורך מקבוצת הפיתוח לקבוצה הבכירה.