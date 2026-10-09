האם אנחנו בדרך לכדורסלן ישראלי נוסף ב-NBA? נועם יעקב, שחתם לאחרונה בקליבלנד צ'ארג' מהג'י ליג, חתם היום (שישי) על חוזה לא מובטח בקבוצת האם של הצ'ארג', קליבלנד קאבלירס. המשמעות היא שהקאבס יוכלו להקפיץ אותו במידת הצורך מקבוצת הפיתוח לקבוצה הבכירה.
בחודש יוני האחרון יעקב חתם במכללת יוטה, מה שלא יצא בסופו של דבר לפועל לאחר שהנהלת ה-NCAA הכריזה עליו כ"לא כשיר מבחינה אקדמית". בהמשך, החליט רכז נבחרת ישראל להצטרף לקליבלנד צ'ארג' מהג'י ליג.
החוזה עליו חתם יעקב נקרא Exhibit 10. מדובר בחד-שנתי, לא מובטח, למחנה האימונים, המשולם לפי שכר המינימום ב-NBA (1.35 מיליון דולר) ומציע תמריצים כספיים נוספים. מטרתו העיקרית היא לאפשר לקבוצות לבחון שחקנים ולשמור על הזכויות שלהם בקבוצת הבת בליגת הפיתוח.