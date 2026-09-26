סטף קרי וגולדן סטייט ווריורס ימשיכו יחד. כוכב הקבוצה והפנים של המועדון הגיע להסכמה על הארכת חוזה לשנתיים תמורת 116 מיליון דולר - כך דיווח שאמס צ'ארניה מ-ESPN.

ההסכם ייקח את קרי עד עונת 2028/29, כאשר בשנה האחרונה קיימת אופציית שחקן. בכך צפוי קרי להישאר במועדון היחיד שבו שיחק לאורך כל קריירת ה-NBA שלו, גם אחרי שיחגוג 40 במהלך תקופת החוזה.

גלריה נשאר במפרץ. קרי ( צילום: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

ההחלטה של קרי מגיעה לאחר שבשבועות האחרונים הוצגו בפניו מספר אפשרויות. הוא יכול היה לחתום על חוזה מקסימום, להמתין ולבחון את השוק בהמשך, או להסכים לקיצוץ מסוים בשכר - ובסופו של דבר בחר באפשרות האחרונה.

קרי, שמחזיק כיום בחוזה של 62.6 מיליון דולר לעונה הקרובה, היה זכאי החל מ-29 באוגוסט להארכה של עד שנתיים תמורת 136.7 מיליון דולר. במקום זאת, הוא הסכים לחוזה נמוך יותר שיאפשר לווריורס מרחב פעולה משמעותי יותר בשוק השחקנים.

יהפוך לשחקן הראשון בתולדות הליגה שחוצה את רף 600 מיליון הדולר בקריירה ( צילום: AP Photo/Godofredo A. Vásquez )

על פי ESPN, השכר של קרי ירד ל-55.7 מיליון דולר בעונת 2027/28, כאשר בעונת 2028/29 תעמוד אופציית השחקן שלו על 60.2 מיליון דולר. המהלך צפוי להעניק לגולדן סטייט כ-10 מיליון דולר נוספים במרחב תקרת השכר בקיץ הבא - סכום שעשוי לאפשר לה להיות שחקנית משמעותית יותר בשוק השחקנים החופשיים או בשוק הטריידים.

וזה לא הכול. ג'ימי באטלר, שמרוויח 56.8 מיליון דולר, ודריימונד גרין, עם 27.6 מיליון דולר, מחזיקים בחוזים שמסתיימים בקיץ הבא. גם קריסטפס פורזינגיס מחזיק בחוזה שבו רק 3 מיליון דולר מתוך שכר של 20 מיליון מובטחים. בהתאם להחלטות שיתקבלו בנוגע לברנדין פודז'ימסקי, הווריורס עשויים להגיע לטווח של 38 עד 55 מיליון דולר במרחב תקרת השכר.

BREAKING: Golden State’s Stephen Curry has agreed on a two-year, $116 million contract extension with the franchise, with a player option in 2028-29, sources tell ESPN. pic.twitter.com/KSdyNDCsRx — Shams Charania (@ShamsCharania) September 26, 2026

קרי עצמו התלבט במשך כמעט חודש לפני שקיבל את ההחלטה. "אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מעניינת", אמר ל-ESPN. "אני רוצה להיות בקבוצה תחרותית. אני רוצה שתהיה לנו גמישות, כי בשנים האחרונות לא הייתה לנו את הגמישות הזו".

"לקבוצה הזו צריכה להיות גמישות לבצע את המהלכים הנדרשים אם דברים יקרו. אלה תמיד השיקולים", הוסיף. "מבחינתי, מידע וסבלנות הם המפתח. זו סיטואציה מאוד ייחודית בהתחשב במקום שבו היינו בארבע השנים האחרונות, בשלב שבו אני נמצא בקריירה, במה שהקבוצה שלנו נראית השנה וברצון העצום לנצח".