רק לפני יומיים, ג'וש גידי נאלץ לצפות מהספסל בדקות ההכרעה של שיקגו. הלילה (בין ראשון לשני), כשהבולס שוב ניסו להציל משחק שכבר כמעט ברח להם, הוא היה האיש שהשאיר אותם בחיים. הניצחון אמנם נשאר אצל דנבר, אבל הרכז האוסטרלי יצא מההפסד הביתי, 151:145 לאחר הארכה, עם אחת ההופעות הגדולות בקריירה.

גידי סיים עם 23 נקודות, 14 ריבאונדים ושיא קריירה של 22 אסיסטים, והפך לשחקן שיקגו הראשון מאז 1969 שרושם לפחות 20 נקודות ו-20 אסיסטים במשחק. גם מייקל ג'ורדן, שהוביל את המועדון לשש אליפויות, לא סיפק ערב כזה במדי הבולס. עבור האוסטרלי היה זה גם הטריפל דאבל ה-33 בקריירה, שבזכותו השתווה לבן סימונס בראש הרשימה של שחקני ארצו.

גלריה גידי נגד דנוור נאגטס ( צילום: Jayden Mack / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

אלא שמאחורי המספרים הייתה גם תגובה להחלטה מקצועית לא פשוטה. בהפסד לוושינגטון ביום שישי, ספליטר השאיר את גידי ואת מאטס בוזליס על הספסל בדקות הסיום, לאחר שלא היה מרוצה מהיכולת שלהם. לפי ה"שיקגו סאן טיימס", השניים התקשו תחילה לקבל את ההחלטה, ובשבת נערכה שיחה שבה המאמן הסביר להם את שיקוליו ואת הציפיות שלו מהם. מול דנבר, שניהם כבר היו על הפרקט ברגעים המכריעים.

גידי סיפר לאחר המשחק שספליטר הבהיר לו את הדברים בצורה ישירה. הרכז הודה שקשה לקבל ספסול כשכל מה שאתה רוצה הוא לעזור לקבוצה לנצח, אבל בדיעבד העריך את הכנות של מאמנו: "הוא אומר לך מה שאתה צריך לשמוע, לא מה שאתה רוצה לשמוע". לדבריו, הניסיון של ספליטר כשחקן מסייע לו להבין את השחקנים ולתקשר איתם גם ברגעים כאלה.

גידי ( צילום: AP Photo/Jessie Alcheh )

ספליטר, מצדו, הסביר שפיתוח השחקנים הצעירים חייב לכלול גם דרישה לאחריות. "אני לא חושב שזה בריא להשאיר שחקן על הפרקט 40 דקות בלי שיישא באחריות על שום דבר", אמר. המאמן הדגיש כי דקות משחק לבדן אינן מבטיחות התקדמות, וכי חשוב לו שהשחקנים ילמדו לקבל החלטות נכונות ולשחק בדרך שהקבוצה דורשת. על השיחות עם גידי ובוזליס הוסיף: "זה לא אישי".