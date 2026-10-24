דני אבדיה ממשיך את פתיחת העונה הנהדרת שלו ב-NBA. הכוכב הישראלי של פורטלנד הוביל הלילה (בין שישי לשבת) את קבוצתו לניצחון חוץ 120:128 על סקרמנטו, כשסיים עם 26 נקודות, 6 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. מעבר להופעה המרשימה של אבדיה, המשחק סיפק גם דרבי ישראלי מסקרן, כאשר בצד השני שיחק עמנואל שארפ, שסיים עם 5 נקודות ב-14 דקות מהספסל של הקינגס.

אבדיה, ששיחק 39 דקות - יותר מכל שחקן אחר בפורטלנד - קלע ב-8 מ-16 מהשדה, 1 מ-5 מחוץ לקשת ו-9 מ-12 מקו העונשין, והוסיף חטיפה אחת. הישראלי סיים עם מדד פלוס-מינוס של 12+, בדרך לניצחון השני של הטרייל בלייזרס בשני משחקים העונה. מנגד, שארפ קלע ב-2 מ-5 מהשדה ו-1 מ-2 לשלוש, כאשר את כל חמש הנקודות שלו השיג במחצית הראשונה, כולל שלשה מהפינה מול אבדיה.

דני אבדיה נגד סקרמנטו קינגס ( צילום: AP Photo/Sara Nevis )

בניגוד למשחק הפתיחה, שבו הביסה פורטלנד את פיניקס ב-41 הפרש, הפעם היא נאלצה לעבוד קשה הרבה יותר. סקרמנטו פתחה טוב יותר ועלתה ליתרון 7:16 בתוך פחות מחמש דקות, ובהמשך הגדילה את הפער ל-12 נקודות. הקינגס שמרו על היתרון לאורך המחצית הראשונה וירדו להפסקה ב-59:64, כשדומנטאס סאבוניס כבר עם 17 נקודות, 12 ריבאונדים ו-7 אסיסטים.

אלא שהמחצית השנייה הייתה סיפור אחר לגמרי. פורטלנד חזרה מחדר ההלבשה בסערה ופתחה את הרבע השלישי בריצת 0:15, שהפכה את התוצאה והעניקה לה שליטה במשחק. אבדיה היה זה שהעלה את האורחת ליתרון ראשון, 64:66, עם סל בחדירה בתחילת הרבע. טומאני קמארה בלט במהלך הריצה, ובסך הכול קלעו הטרייל בלייזרס 44 נקודות ברבע השלישי, כולל שמונה שלשות, לעומת 26 נקודות ושלשה אחת בלבד של סקרמנטו. לקראת 12 הדקות האחרונות הובילה פורטלנד 90:103.

הקינגס לא ויתרו והצליחו לצמק את ההפרש לשלוש נקודות בלבד בדקות הסיום, בעיקר בזכות הרוקי דריוס אייקאף ג'וניור. אלא ששלשה חשובה של קמארה וארבע נקודות רצופות של דונובן קלינגן הבטיחו את הניצחון לאורחת, שרשמה ניצחון חמישי ברציפות על סקרמנטו, כולל ארבעת המפגשים בעונה שעברה.

אבדיה הוביל את קלעי פורטלנד, אך הפעם קיבל סיוע משמעותי מחבריו. דמיאן לילארד וטומאני קמארה תרמו 19 נקודות כל אחד, כשהאחרון צלף חמש שלשות. סידי סיסוקו הוסיף 15 נקודות, כולן במחצית הראשונה, ורוברט וויליאמס השלישי תרם 13. ג'רו הולידיי וג'ה מוראנט קלעו 12 נקודות כל אחד, לצד 8 ו-7 אסיסטים בהתאמה.

מנגד, דריוס אייקאף ג'וניור, הבחירה החמישית בדראפט האחרון, סיפק הופעה נהדרת עם 33 נקודות במשחקו השני בלבד בליגה הטובה בעולם. דומנטאס סאבוניס רשם טריפל-דאבל מרשים של 27 נקודות, 19 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, ה-69 בקריירה שלו, בעוד זאק לאבין הוסיף 22 נקודות. למרות ההופעות האישיות, סקרמנטו נותרה ללא ניצחון אחרי שני משחקים.