מייקל ג'ורדן ממשיך לשבור שיאים גם הרבה אחרי שירד מהפרקט. גופייה אדומה וחתומה שלבש במשחק השני בגמר ה-NBA ב-1998 נמכרה בעסקה פרטית תמורת 14 מיליון דולר. בית המכירות האמריקאי האנט הודיע היום (שני) על העסקה, ולדבריו מדובר במחיר הגבוה ביותר ששולם אי פעם עבור פריט אספנות מעולם הכדורסל.

מי ששילם את הסכום העצום הוא רון פירמן, משקיע נדל"ן ממיאמי. החולצה נלבשה ב-5 ביוני 1998, כשג'ורדן ושיקגו בולס ניצחו את יוטה ג'אז והשוו את סדרת הגמר ל-1:1. בהמשך השלימו הבולס ניצחון בשישה משחקים, בדרך לאליפות השישית והאחרונה בקריירה של ג'ורדן. אותה עונה, האחרונה שלו בשיקגו, עמדה במרכז הסדרה התיעודית "הריקוד האחרון", שיצאה ב-2020.

מייקל ג'ורדן ( צילום: Bongarts/Getty Images )

"מעמדו של מייקל ג'ורדן בשוק מזכרות הספורט מבוסס כבר שנים, אבל כעת הוא עלה לרמה של נכסי עילית, השמורה בדרך כלל ליצירות אמנות אייקוניות", אמר נשיא בית המכירות, דייויד האנט. "אנחנו שמחים מאוד שסייענו להוציא לפועל את המכירה ההיסטורית הזאת, שמציבה עוד רף בענף שלנו".

זו כבר הפעם השלישית לפחות שבה חולצה של ג'ורדן מאותה סדרת גמר נמכרת ביותר מ-10 מיליון דולר. חולצה מהמשחק הראשון נמכרה ב-2022 בכ-10.1 מיליון דולר, וחולצה מהמשחק השלישי נמכרה בחודש שעבר בכ-12.3 מיליון דולר. כעת נשבר גם השיא הזה.

למרות המחיר החריג, זו עדיין אינה החולצה היקרה ביותר שנלבשה במשחק ונמכרה אי פעם. השיא הידוע שייך לחולצתו של אגדת הבייסבול בייב רות' מהמשחק השלישי בוורלד סיריז של 1932, שנמכרה ב-2024 תמורת 24.12 מיליון דולר.

"ג'ורדן היה שחקן מוכשר להפליא, שזוכה להערצה בכל העולם. אני נרגש מאוד מהרכישה", מסר פירמן בהודעה שפרסם בית המכירות. לפי האנט, החולצה נרכשה במקור מהבולס ב-2003 על ידי אספן פרטי, ומאז החליפה ידיים פעם אחת בלבד לפני העסקה הנוכחית.