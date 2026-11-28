דני אבדיה ופורטלנד ממשיכים במומנטום. הבלייזרס הבטיחו הלילה (בין שישי לשבת) את מקומם ברבע גמר גביע ה-NBA, לאחר שהביסו 94:116 את גולדן סטייט. הישראלי היה אחד המצטיינים עם 26 נקודות, שבעה ריבאונדים ושבעה אסיסטים, והוביל את קבוצתו לניצחון שהבטיח לה את המקום הראשון בבית המערבי ואת הכרטיס האוטומטי לשלב שמונה האחרונות. ברבע הגמר תארח פורטלנד את ממפיס.

גם חסרונו של דמיאן לילארד, שנעדר לראשונה העונה, לא הפריע לבלייזרס, שהשתלטו על המשחק כבר מהפתיחה. פורטלנד לא פיגרה אפילו פעם אחת, וכבר ברבע הראשון יצרה פער עצום: היא ניצחה בו 11:37, ובפתיחת הרבע השני המשיכה לרוץ עד ליתרון שיא של 11:47.

גלריה עוד משחק נהדר. אבדיה ( צילום: AP Photo/Craig Mitchelldyer )

אבדיה, ששיחק 37 דקות, סיים עם 26 נקודות ב-9 מ-21 מהשדה, כולל 0 מ-6 לשלוש, ו-8 מ-9 מקו העונשין. לצד 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים הוא הוסיף שתי חטיפות, אך גם חמישה איבודים. מדד הפלוס-מינוס שלו עמד על 24+.

אחרי הפתיחה המוחצת, גולדן סטייט הצליחה לחזור לעניינים. הווריורס ניצחו את שני הרבעים הבאים 54:67, צלפו מחוץ לקשת וצמצמו את הפער ל-91:78 לקראת עשר הדקות האחרונות. אלא שפורטלנד התעשתה ברבע הרביעי, ניצחה בו 16:25 ולא אפשרה ליריבה להשלים את הקאמבק. ריצת 0:14 של הבלייזרס, שהחלה לאחר שגולדן סטייט התקרבה ל-98:88, סגרה למעשה את הסיפור.

אבדיה נאבק בדרך לסל ( צילום: AP Photo/Craig Mitchelldyer )

קלינגן מאושר ( צילום: Troy Wayrynen-Imagn Images )

פורטלנד נהנתה מחלוקת נקודות מרשימה: שבעה משחקניה קלעו בספרות כפולות. טומאני קמארה הוסיף 20 נקודות ושמונה ריבאונדים, סקוט הנדרסון קלע 18 ומסר שבעה אסיסטים, ג'רו הולידיי ורוברט וויליאמס השלישי תרמו 12 נקודות כ"א מהספסל, מייקה פוטר קלע 11 ודונובן קלינגן סיים עם 10 נקודות, 12 ריבאונדים ושלוש חסימות.

מנגד, יאקסל לנדבורג הוביל את גולדן סטייט עם 18 נקודות ושבעה ריבאונדים, דיאנתוני מלטון הוסיף 17 וברנדין פודז'מסקי קלע 16.

יש כרטיס לשלב הבא בגביע. אבדיה ( צילום: Troy Wayrynen-Imagn Images )

מפגשי רבע גמר גביע ה-NBA

פורטלנד - ממפיס (בין שבת לראשון, 5:00 שעון ישראל) דאלאס - סן אנטוניו דטרויט - בוסטון אטלנטה - פילדלפיה

שרף חזר ל-NBA

בן שרף חזר הלילה לפרקט ה-NBA אחרי כחודש שבו שיחק בליגת הפיתוח, ושיתף פעולה עם דני וולף בהפסד 124:100 של ברוקלין לטורונטו בקנדה, במסגרת המחזור האחרון של שלב הבתים בגביע ה-NBA. וולף המשיך לקבל את הקרדיט בחמישייה של המאמן ג'ורדי פרננדס, בעוד שרף עלה מהספסל וקיבל תשע דקות משחק בסיום. הרכז הישראלי ניצל אותן היטב, קלע 4 נקודות, הוריד 2 ריבאונדים, מסר 2 אסיסטים, חסם זריקה אחת ואיבד כדור. אחד הרגעים היפים מבחינת הקהל הישראלי הגיע כשמצא את וולף לשלשה.

וולף שיחק 22 דקות וסיים עם 5 נקודות, 2 ריבאונדים ו-3 אסיסטים, אך התקשה התקפית ונקלע לבעיית עבירות. הוא קלע רק אחת מחמש זריקותיו מהשדה, כולל שלשה אחת משני ניסיונות, איבד שלושה כדורים וספג חמש עבירות. שרף, שחזר לסגל בעקבות פציעתו של הרכז הצרפתי נולאן טראורה, עשוי לקבל הזדמנות נוספת כבר הלילה (בין שבת לראשון, 01:00), במשחק החוץ מול שארלוט. האפשרות שמייקל בראון ג'וניור יזכה למנוחה במשחק השני בתוך יומיים עשויה להגדיל את דקות המשחק של הישראלי.

שרף שומר על בארנס ( צילום: MARK BLINCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )