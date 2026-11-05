דני אבדיה ופורטלנד ממשיכים לצבור ניצחונות, והבוקר (חמישי) הם כבר טיפסו לפסגת המערב. הישראלי בלט עם 21 נקודות, 12 אסיסטים ושבעה ריבאונדים בניצחון החוץ 119:132 על פיניקס, שהעלה את הבלייזרס למאזן של שישה ניצחונות והפסד בודד. שלושה כדורים חוזרים בלבד הפרידו בינו לבין טריפל-דאבל.
אבדיה שיחק 35 דקות וסיים עם 7 מ-16 מהשדה, כולל 1 מ-5 מחוץ לקשת, ו-6 מ-9 מהעונשין. למרות ערב פחות מוצלח משלוש, הוא תרם רבות לניהול ההתקפה עם 12 אסיסטים מול שלושה איבודים בלבד. בדקות שלו על הפרקט ניצחה פורטלנד ב-16 נקודות — מדד הפלוס-מינוס הגבוה במשחק, בצוותא עם דמיאן לילארד.
המפגש בפיניקס החזיר את אבדיה לאולם שבו הצטיין במשחק הפליי-אין האחרון, וגם הפעם הוא יצא ממנו עם ניצחון והופעה אישית מרשימה. לצד הנקודות שקלע בעצמו, הישראלי היה אחראי ישירות על עוד 12 סלים של חבריו, במשחק שבו התקפת הבלייזרס סיפקה 132 נקודות.
לילארד הוביל את קלעי פורטלנד עם 25 נקודות, ודונובן קלינגן הוסיף 24. יחד עם אבדיה, השלושה תרמו 70 נקודות והעניקו לבלייזרס ניצחון נוסף בפתיחת עונה מצוינת, שמציבה אותם כעת במקום הראשון במערב.
פורסם לראשונה: 06:53, 05.11.26