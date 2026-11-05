דני אבדיה ופורטלנד ממשיכים לצבור ניצחונות, והבוקר (חמישי) הם כבר טיפסו לפסגת המערב. הישראלי בלט עם 21 נקודות, 12 אסיסטים ושבעה ריבאונדים בניצחון החוץ 119:132 על פיניקס, שהעלה את הבלייזרס למאזן של שישה ניצחונות והפסד בודד. שלושה כדורים חוזרים בלבד הפרידו בינו לבין טריפל-דאבל.

דני אבדיה ופורטלנד ממשיכים לצבור ניצחונות, והבוקר (חמישי) הם כבר טיפסו לפסגת המערב. הישראלי בלט עם 21 נקודות, 12 אסיסטים ושבעה ריבאונדים בניצחון החוץ 119:132 על פיניקס, שהעלה את הבלייזרס למאזן של שישה ניצחונות והפסד בודד. שלושה כדורים חוזרים בלבד הפרידו בינו לבין טריפל-דאבל.

דני אבדיה ופורטלנד ממשיכים לצבור ניצחונות, והבוקר (חמישי) הם כבר טיפסו לפסגת המערב. הישראלי בלט עם 21 נקודות, 12 אסיסטים ושבעה ריבאונדים בניצחון החוץ 119:132 על פיניקס, שהעלה את הבלייזרס למאזן של שישה ניצחונות והפסד בודד. שלושה כדורים חוזרים בלבד הפרידו בינו לבין טריפל-דאבל.