בין יציאת GTA 5 ב-2013 להשקה של GTA 6 ביום חמישי האחרון עברו 13 שנה. בחדר ההלבשה של גולדן סטייט ווריורס היו מי שחיכו לרגע הזה בקוצר רוח, כפי שסיפר דריימונד גרין בפודקאסט שלו. הפורוורד הוותיק ראה את ההתרגשות מקרוב, אבל הודה שדבר אחד עדיין קשה לו להבין: למה שמישהו יחמיץ יום עבודה בשביל משחק וידאו?

"אני בעצמי לא ממש משחק במשחקי וידאו. נדמה לי שה-GTA האחרון שאני זוכר ששיחקתי בו היה סן אנדראס", סיפר גרין. "החבר'ה הצעירים אצלנו בקבוצה כל כך התרגשו לקראת היציאה של המשחק הזה. וברור שאני לא דינוזאור. אני רואה מה קורה בעולם. כולם מתרגשים לקראת היציאה שלו".

גלריה לא מבין את ההתלהבות. גרין ( צילום: AP Photo/Godofredo A. Vásquez )

"אני אגיד לכם, רמת ההתלהבות פשוט לא תיאמן", המשיך גרין. "אני לא מבין אנשים שמודיעים שלא יגיעו לעבודה כדי לשחק במשחק וידאו. לכל שחקני ה-GTA שם בחוץ, כל הכבוד לכם. הרבה כבוד, הרבה אהבה. זה הקטע שלכם. אני פשוט לא מבין את זה, כי זה לא הקטע שלי".

סטיבן אדאמס, סנטר יוסטון רוקטס, הציע עוד לפני ההשקה לעקוב גם אחרי מי שיגיע לעבודה כרגיל. הניו זילנדי התבדח שבמהלך נובמבר יהיה אפשר לזהות ירידה ברמת המשחק ברחבי ה-NBA וה-NFL, ואפילו המאמנים והסקאוטים יתקשו לתפקד. לפי התחזית שלו, בדצמבר כבר אפשר לצפות להתאוששות, בתקווה שעד אז רוב השחקנים יספיקו לסיים את המשחק.

קסייה סנטר, האולם של קבוצת ה-NBA מיאמי היט, בעיצוב מיוחד לקראת יציאת המשחק ( צילום: Daniel Kozin, AP )

עבור טוטו אטוול, התופס של לוס אנג'לס ראמס, לוח המשחקים של ה-NFL הסתדר היטב: ההשקה נפלה בדיוק בשבוע החופשי של קבוצתו. אטוול, יליד מיאמי, העיר שעליה מבוססת וייס סיטי הבדיונית, הזמין את המשחק מראש ואפילו בדק אם שינוי הגדרות המיקום בקונסולה לניו זילנד יאפשר לו לשחק מוקדם יותר. על הרעיון הזה הוא ויתר, אבל שיחה אחת הקפיד לעשות: "אמרתי לאמא שלי שיכול להיות שהיא לא תשמע ממני כמה ימים", סיפר ל-AP.