ויקטור וומבניאמה סיפק הלילה (בין רביעי לחמישי) את אחת ההופעות המרשימות בקריירה שלו, אבל גם הדברים שאמר לאחר שריקת הסיום משכו תשומת לב. כוכב סן אנטוניו ניגש לקיירי אירווינג בתום הניצחון 111:112 על דאלאס, ולפי פרסומים ברשת שטרם אומתו באופן רשמי, לחש לו: "לשחרר את פלסטין".

האמירה הגיעה אחרי ערב שבו וומבניאמה שבר את שיאי הקריירה שלו בנקודות ובריבאונדים, עם 52 ו-24 בהתאמה, והוסיף שמונה חסימות. הצרפתי גם קלע את זריקת העונשין שהכריעה את המשחק, בעוד אירווינג החטיא ניסיון לנצח בשניות האחרונות.

Wemby to Kyrie after the game: “Free Palestine” https://t.co/X28yW0voHr — BrickCenter (@BrickCenter_) November 5, 2026

זו אינה הפעם הראשונה ששמותיהם של וומבניאמה ואירווינג נקשרים יחד לנושא. ביולי, השניים עשו לייק לפוסט של ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני , שבו קרא לממשל הפדרלי לאכוף את צו המעצר נגד בנימין נתניהו וכינה אותו פושע מלחמה. במקרה הנוכחי, לפי הפרסום בערוץ הספורט, מדובר באמירה של וומבניאמה עצמו במהלך שיחה עם אירווינג.

גלריה תצוגת ענק שהסתיימה באמירה מקוממת. ויקטור וומבניאמה ( צילום: Ronald Cortes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

אירווינג הביע לאורך השנים תמיכה בפלסטינים באמצעות התבטאויות ומחוות פומביות. בין היתר הופיע במסיבת עיתונאים עם כאפייה, ענד צמיד עם הכיתוב "Free Palestine" והציג שרשרת עם תליון בצבעי דגל פלסטין בצורת מפת ישראל. בחודש שעבר הוא גם הסביר את הצעתו לשלם קנס שהוטל על שחקן הפוטבול עזיז אל-שאהיר, שעלה למשחק עם שמה של הילדה הפלסטינית הינד רג׳ב מתחת לעיניו.

קיירי ( צילום: Kyle Ross-Imagn Images )

לצד האמירה בסיום, ההופעה של וומבניאמה סיפקה שורה של נתונים חריגים. כבר במחצית עמד מאזנו על 29 נקודות, 15 ריבאונדים וחמש חסימות. הוא הראשון מאז תחילת עידן תיעוד המהלכים ב-NBA בעונת 1996/97 שמגיע לפחות ל-25 נקודות, עשרה ריבאונדים וחמש חסימות במחצית אחת. במהלך התקפה אחת של דאלאס ברבע השני הוא אף רשם שלוש חסימות בתוך 13 שניות.

52 הנקודות שיפרו את שיאו הקודם בעונה הסדירה, 50 מול וושינגטון בנובמבר 2024. גם השפעתו על התוצאה הייתה יוצאת דופן: הספרס ניצחו ב-23 נקודות בדקות שבהן שיחק, והפסידו ב-22 כשישב על הספסל. למרות השליטה האישית, הם נזקקו לקליעת העונשין שלו 24.2 שניות לסיום כדי להשלים ניצחון שישי ברציפות.