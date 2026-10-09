לברון ג'יימס ערך הלילה (בין חמישי לשישי) את הופעת הבכורה שלו במדי פילדלפיה, אבל מי שחגגו בסיום היו דווקא דני וולף, בן שרף וברוקלין. הנטס ניצחו 108:114 את הסיקסרס בברקלייס סנטר, לאחר שהתגברו על פיגור במחצית הראשונה ושרדו קאמבק מאוחר של האורחת.
ג'יימס בן ה-41 שיחק 18 דקות במחצית הראשונה וסיים עם 10 נקודות (1 מ-1 מהשדה, 8 מ-8 מהעונשין), חמישה אסיסטים וארבעה ריבאונדים. בצד הישראלי, וולף רשם 9 נקודות (4 מ-7 מהשדה), 6 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-16 דקות, בן שרף הוסיף 5 נקודות (1 מ-4 מהשדה, 2 מ-2 מהעונשין), ריבאונד ו-3 אסיסטים ב-12 דקות עבור המנצחת.
כמה שעות לפני המשחק אישר מאמן פילדלפיה, ניק נרס, כי בכוונתו לפתוח עם החמישייה החזקה ביותר שלו: ג'יימס, טייריס מקסי, וי.ג'יי אדג'קומב, ג'יילן בראון וג'ואל אמביד. זאת לאחר שג'יימס, מקסי ואמביד לא שותפו במשחק ההכנה הראשון מול ניו יורק.
לברון נכנס לעניינים במהירות, חילק אסיסטים לחבריו והרבה להגיע לקו העונשין. מנגד, ייגור דיומין וג'וליוס רנדל דאגו שברוקלין תישאר צמודה, והקבוצות ירדו להפסקה כשהסיקסרס ביתרון 56:58.
אחרי ההפסקה הגיע המפנה הגדול. ג'יימס ומקסי לא חזרו לשחק במחצית השנייה, וברוקלין ניצלה זאת כדי להשתלט על המשחק. לקראת סיום הרבע השלישי יצאה ברוקלין לריצת 0:11, שבמהלכה נולאן טראורה קלע שתי שלשות רצופות. הנטס ניצחו את הרבע 23:37 ועלו ל-81:93.
גם ברבע האחרון הצליחה ברוקלין להגדיל את הפער, שהגיע בשלב מסוים ל-16 נקודות. שרף, שעלה מהספסל, קלע שלשה וסייע לקבוצה לשמור על היתרון. אלא שפילדלפיה לא ויתרה: ג'יימיר נלסון ג'וניור הוביל ניסיון קאמבק, וג'סטין אדוארדס קלע שלשה שצימקה ל-109:108 והפכה את הדקות האחרונות למותחות.
הנטס הגיבו עם שלוש התקפות מוצלחות, שבהן קלעו נקודות גרנט נלסון, שרף וטיילר בילודו, שהבטיחו את הניצחון.
רנדל הוביל את קלעי ברוקלין עם 14 נקודות ושישה ריבאונדים. דיומין סיים עם 13 נקודות וחמישה אסיסטים. ברוקלין, יש לציין, הגיעה למשחק בסגל חסר, וללא הכוכב הגדול שלה מייקל פורטר ג'וניור. בראון סיים עם 18 לסיקסרס, מקסי הוסיף 14.