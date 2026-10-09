לברון ג'יימס

ערך הלילה (בין חמישי לשישי) את הופעת הבכורה שלו במדי פילדלפיה, אבל מי שחגגו בסיום היו דווקא דני וולף, בן שרף וברוקלין. הנטס ניצחו 108:114 את הסיקסרס בברקלייס סנטר, לאחר שהתגברו על פיגור במחצית הראשונה ושרדו קאמבק מאוחר של האורחת.