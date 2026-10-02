בריידן בל מונה לשדר הטלוויזיה החדש של פורטלנד טרייל בלייזרס, אך שעות ספורות לאחר מכן פוטר מתפקידו בעקבות חשיפת ציוצים גזעניים וסקסיסטיים שפרסם כשהיה נער.

הציוצים, שנכתבו ב-2012 וב-2013, אותרו על ידי כתב KGW דבון האסקינס, בזמן שהתחנה עבדה על כתבה בנושא. KGW פנתה לקבוצה לקבלת תגובה, וכמה שעות לאחר מכן הודיעו בבלייזרס כי החליטו לפטר את בל.

דני אבדיה עם שיידון שארפ ( צילום: AP Photo/Craig Mitchelldyer )

הציוצים עדיין היו זמינים בחשבון ה-X של בל, שבו הוא פעיל כבר יותר מעשור ומשתמש בו בעיקר כדי לפרסם פרשנות ותכנים הקשורים לספורט. בין היתר, בדצמבר 2012 כתב בל פוסט שבו התייחס באופן פוגעני לאנשים ממוצא אסייתי. בציוצים נוספים מאותה תקופה השתמש בשפה פוגענית ומשפילה כלפי נשים.

ב-KGW ציינו כי נבדקו ציוצים נוספים של בל מאותה תקופה, שחלקם כללו לכאורה ביטויים גזעניים או מיזוגיניים. עם זאת, במקרים מסוימים לא ניתן היה לאמת את ההקשר המלא, בין היתר משום שחשבונות של משתמשים אחרים או תכנים שאליהם קישר בל כבר אינם פעילים.

ההודעה הרשמית של פורטלנד

הבלייזרס פרסמו הודעה בעקבות הפרשה. "לפורטלנד טרייל בלייזרס יש אפס סובלנות להתבטאויות גזעניות, סקסיסטיות או פוגעניות. פוסטים ברשתות החברתיות של שדר המשחקים החדש שעליו הכרזנו מהווים הפרה ברורה של מדיניות הקבוצה והליגה, כמו גם של הערכים והציפיות שלנו. לכן, לא נמשיך עם השדר הזה", מסרה הקבוצה ל-KGW.

בקבוצה הוסיפו: "תפקיד שדר המשחקים נושא עמו מורשת ארוכה של מצוינות, הן בשידור והן באופי, ואנחנו מחזיקים בסטנדרט הזה ללא יוצא מן הכלל. לא עמדנו בסטנדרט שהצבנו לעצמנו בתהליך הזה, ועל כך אנו מתנצלים בפני אוהדי הבלייזרס ובפני ריפ סיטי. אנחנו מאמינים שכל מי שחלק מריפ סיטי צריך להרגיש רצוי ובטוח, ונבטיח שהשדר החדש שלנו ישקף את הערכים האלה. נעשה טוב יותר".

על פי הבדיקה של KGW, לא נמצאו ציוצים פוגעניים של בל החל מהמחצית השנייה של 2015, הציוצים הפומביים שלו עסקו כמעט לחלוטין בספורט.

בל מונה לתפקיד כדי להחליף את קווין קלברו, שהיה הקול הטלוויזיוני של הבלייזרס מאז 2016, לאחר 22 שנים כשדר של סיאטל סופרסוניקס.