יש אולמות כדורסל, יש היכלי ספורט, ויש את מדיסון סקוור גארדן. המקום שבו מייקל ג'ורדן סיפק הצגות בלתי נשכחות, שבו קובי בראיינט קלע 61 נקודות, ושבו כל שחקן NBA חולם להשאיר חותם. בלב מנהטן, מעל תחנת הרכבת פן סטיישן, ניצב אחד ממקדשי הספורט המפורסמים בעולם. עד שעות הצהריים של שבת עוד ריחפו סימני שאלה גדולים סביב השתתפותו של הכוכב הישראלי במשחק. האם נזכה לראות אותו עולה על הפרקט? ואז, כשדני אבדיה יצא מתוך מנהרת השחקנים, מתברר שיש משהו שמצליח לרגש גם מי שכבר ראה לא מעט כדורסל בחייו.

הכל התחיל עוד לפני הג'אמפ־בול הראשון. הרחובות העמוסים של ניו־יורק, שלטי הענק, האורות ואלפי האוהדים בחולצות הכחולות־כתומות של הניקס. בהיכל אומרים שהאולם מלא לגמרי, כ־19 אלף צופים. העיר הזאת יודעת להפוך משחק כדורסל לאירוע תרבותי. ביציעים יושבים אוהדים שמגיעים לכאן כבר עשרות שנים, תיירים מכל העולם ולא מעט מפורסמים. אבל הפעם, בין כל האמריקאיות הזאת, יש גם נוכחות ישראלית בולטת. שיחות בעברית ואוהדים שהגיעו במיוחד כדי לראות בחור אחד מבית־זרע, שגדל אצלנו והפך לאחד הכוכבים הגדולים בליגה הטובה בעולם.

גלריה הגאווה שלנו. דני אבדיה ( צילום: Caleb Bowlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

ובתוך האולם מתחילה הצגה בפני עצמה. המוזיקה מתנגנת בעוצמה, תופי המלחמה מרעידים את היציעים, מסכי הענק לא מפסיקים להבהב והכרוז מלהיב את הקהל. בכל פעם ששחקן של הניקס מתרומם לזריקה לשלוש, נדמה שההיכל כולו עוצר את נשימתו. כשהכדור צולל פנימה, כמעט 19 אלף איש משחררים שאגת "אהההה" אדירה, שמרעידה את הגארדן. השואו האמריקאי הזה לא עוצר לרגע, גם כשהכדור בכלל לא במשחק.

ואיזה שואו הניקס נתנו. פורטלנד ניסתה להישאר בתמונה, אבל במשך חלקים גדולים מהמשחק הייתה זו הצגה של הקבוצה המקומית. דני אבדיה הצליח להתבלט גם כשהוא סוחב פציעה, אבל מולו עמדה קבוצה נחושה, ולמי ששכח האלופה המכהנת, שזכתה לרוח גבית אדירה מהיציעים.

כל הדרך מישראל

על הפרקט, ג'יילן ברנסון סיפק הופעה פנומנלית. הכוכב המקומי, האיש שהקהל כאן כל כך אוהב, ניהל את המשחק, הלהיב את היציעים והזכיר בכל מהלך מדוע הוא הפנים של הניקס. כל סל שלו העלה את מפלס הרעש בעוד כמה דרגות. עבור הישראלים ביציע נוצרה סיטואציה כמעט בלתי אפשרית: מצד אחד ליהנות מההצגה של הקבוצה המקומית, ומצד שני לרצות בכל הלב שהכוכב הישראלי שלנו ישכח מהכאבים ומהפציעה שהוא סוחב, יתעלה על הכל, ויספק תצוגה משלו.

הכוכב המקומי. ג'ייילן ברנסון ( צילום: Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

"מרגש לראות את דני בגארדן. אנחנו באנו במיוחד מהארץ לראות אותו", מספר עידו אורן, בן 14 ממכבים, שנכח במשחק במסגרת מסע של NBATrips יחד עם אביו. עידו חיכה שנה שלמה לנסיעה הזאת, לאחר שטיול בר המצווה שלו התעכב בגלל המצב הביטחוני בישראל. גם עכשיו, כשבארץ ממשיכים להתמודד עם התרעות ועם מציאות ביטחונית מורכבת, הוא מצליח להתנתק לכמה שעות מכל מה שמטריד את חיי היום־יום.

גם עמית טל, בן 29 משדרות, התקשה להאמין לעובדה שהוא רואה את האליל שלו בפעולה. "באתי בשביל לצפות בדני מקרוב, וזו הגשמת חלום מבחינתי", הוא אומר. "רק שימשיך לשבור תקרות זכוכית ואני אמשיך לעקוב מרחוק".

כאן, במדיסון סקוור גארדן האדיר, אלפי קילומטרים מהבית, אפשר לרגע לשכוח מהכל ולהתרכז בכדורסל. עבור הישראלים הרבים, שמבצבצים עם גופיות הטרייל בלייזרס שעליהן מספר 8 בין ים החולצות של הניקס, עצם הנוכחות של דני על הפרקט היא רגע בלתי נשכח. "זה חלום שהתגשם", אומר עידו בהתרגשות.

ובתוך כל החגיגה הזאת, גם בצד השני של הפרקט מסתתר סיפור עם זווית יהודית. ברנסון, הכוכב הגדול של הניקס ואחד האנשים האהובים בניו־יורק, נשוי לאליסון מרקס, פיזיותרפיסטית יהודייה שהכיר עוד בתיכון. השניים נישאו בשנת 2023 בטקס שכלל חופה, כתובה וריקוד הורה. כך שבערב שבו הישראלי של פורטלנד מתמודד מול הכוכב של ניו־יורק, מתברר שגם בצד המקומי יש קשר מפתיע למסורת היהודית.

דוברי העברית כאן רבים, אבל לא בטוח שכולם זוכרים שלאבדיה יש כבר היסטוריה מול הניקס. במארס 2025 הוא סיפק בגארדן הצגה של 33 נקודות, שבעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים. פורטלנד הפסידה 110:93, אבל אבדיה הוכיח שהוא מסוגל לככב גם ב"מכה של הכדורסל" מול קהל ביתי שלא נותן ליריבה לנשום. בביקור הבא, בינואר 2026, הוא נעצר על 11 נקודות והניקס ניצחו 97:127. שני ערבים שממחישים עד כמה הליגה הזאת תובענית.

מככב בליגה התובענית ( צילום: Caleb Bowlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

כמעט סל ניצחון

אבדיה כבר אינו רק הבטחה ישראלית שמנסה להשתלב ב־NBA. הוא שחקן משמעותי שמסוגל לקחת את הכדור לידיים, ליצור לעצמו ולאחרים ולגרום ליריבות להתעסק רק בו, וזה כשעל הפרקט נמצא לצדו כוכב מוכח כמו דמיאן לילארד. לא כל ערב מסתיים בניצחון, ולא כל הופעה הופכת להצגה. דווקא משום כך המסע שלו מרשים. הדרך מהרצליה ומוושינגטון לפורטלנד, ומשם אל מרכז הבמה של הכדורסל העולמי, היא סיפור על התמדה, התבגרות ואמונה עצמית.

ואז הגיעו השניות האחרונות, שסיפקו דרמה שאפילו הוליווד הייתה מתקשה לכתוב. 3.2 שניות לבאזר, כשלוח התוצאות הראה שוויון 94:94, עמד אבדיה על קו העונשין. כמעט 19 אלף צופים בגארדן שרקו לו בוז בניסיון להוציא אותו מריכוז. רק הישראלים ביציעים מחאו כפיים ועודדו את הכוכב שלהם - הוא עמד בלחץ, קבר שני כדורים מהקו והעלה את קבוצתו ליתרון, הראשון שלה במשחק כולו. אלא שהדרמה עוד לא הסתיימה. במהלך האחרון, ממש עם הבאזר, שלשה של מיקל ברידג'ס העניקה לניקס ניצחון 96:97 דרמטי והותירה את פורטלנד ואת אוהדיה המומים. בתוך שניות הפכו שריקות הבוז לשאגות שמחה אדירות, והגארדן כולו התפוצץ מאושר.

דני אבדיה מול אנדרה דראמונד ( צילום: Caleb Bowlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

אבדיה סיים עם 20 נקודות, 9 ריבאונדים ו־5 אסיסטים, אבל מעבר לסטטיסטיקה, יש את הרגע האישי. לשבת במדיסון סקוור גארדן, להביט על הפרקט ולראות שם את דני אבדיה. לשמוע את הכרוז קורא בשמו, לראות אותו נאבק על ריבאונד, חודר לסל ומתמודד עם הכוכבים של ניו־יורק. מסביב כמעט 20 אלף אוהדים, מוזיקה, תופים, מסכי ענק ושואו אמריקאי שאין שני לו. ובתוך כל זה, שחקן אחד שגורם לישראלים ביציע להרגיש קצת יותר בבית, אלפי קילומטרים ממנו.

אפשר לדבר על נקודות, אחוזי קליעה וניצחונות. אבל לפעמים הספורט נותן לנו משהו גדול יותר: תחושת גאווה פשוטה, כמעט ילדותית. בתוך אולם שבו הופיעו הגדולים מכולם, גם לנו יש היום מישהו משלנו. וקוראים לו דני אבדיה.

הכותב הוא אורח NBATrips.































































































































