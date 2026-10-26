ברוקלין ממשיכה לחפש ניצחון ראשון. בן שרף ודני וולף ערכו הלילה (בין ראשון לשני) את הופעות הבכורה שלהם העונה ב-NBA, אך לא הצליחו למנוע מהנטס תבוסה ביתית 136:109 לאינדיאנה, שהותירה אותם עם מאזן 3:0 בפתיחת העונה.

שני הישראלים קיבלו הזדמנות, אם כי בהיקף דקות שונה. שרף שיחק בארבע הדקות האחרונות וסיים עם שתי נקודות (1 מ-1 מהשדה) וריבאונד אחד. וולף קיבל 15 דקות, שבהן קלע שש נקודות, כולל שתי שלשות מארבעה ניסיונות, הוריד שני ריבאונדים, מסר אסיסט ואיבד כדור אחד. מדד הפלוס-מינוס שלו עמד על 1-, הטוב ביותר בברוקלין.

גלריה דקות ראשונות העונה. וולף ( צילום: AP Photo/Pamela Smith )

הנטס עוד היו בתמונה ברבע הראשון, שהסתיים ביתרון 24:26, אך משם הפייסרס השתלטו על המשחק. רבע שני של 30:41 העניק לאורחת יתרון 56:65 בהפסקה, וברבע השלישי היא הגבירה את הקצב עם 24:37 נוסף, בדרך ליתרון מבטיח של 74:98 לפני עשר הדקות האחרונות. אינדיאנה הציגה ערב התקפי יעיל במיוחד, עם 58% מהשדה ו-21 שלשות ב-49% מחוץ לקשת.

טייריס הליברטון הוביל את הפייסרס עם 24 נקודות ועשרה אסיסטים, והוסיף גם הטבעה מרשימה שהלהיבה את חבריו ברבע השלישי. פסקל סיאקם תרם 21 נקודות ואובי טופין הוסיף 16 מהספסל. עם זאת, אינדיאנה ספגה מכה כשאיביצה זובאץ נפצע בקרסול השמאלי במהלך הרבע הראשון ולא חזר לשחק.

הליברטון חוגג ( צילום: AP Photo/Pamela Smith )

בצד של ברוקלין, נולאן טראורה היה הקלע המוביל עם 17 נקודות וחמישה אסיסטים, בעוד ג'וש מיינוט הוסיף 15 נקודות ושמונה ריבאונדים. ג'וליוס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור הסתפקו ב-10 נקודות כל אחד.