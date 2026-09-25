עולם הכדורסל נפרד מאחת האגדות הגדולות בתולדות ה-NBA: בוב פטיט, הראשון שזכה בתואר ה-MVP של הליגה, הלך לעולמו בגיל 93. היכל התהילה של הכדורסל אישר את מותו ותיאר אותו כ״ענק אמיתי של המשחק״. סיבת המוות לא נמסרה.

פטיט זכה פעמיים בתואר השחקן המצטיין של העונה. הוא עשה זאת לראשונה בעונת 1955/56, השנה הראשונה שבה הוענק פרס ה-MVP, וזכה בו פעם נוספת בעונת 1958/59. בשתי העונות שבהן זכה בתואר הוא גם סיים כמלך הסלים של הליגה.

גלריה פטיט (מימין) לצד טים דאנקן ( צילום: AP Photo/Bill Haber, File )

הפורוורד האגדי היה שחקן אולסטאר בכל אחת מ-11 עונותיו ב-NBA, הישג שממחיש את הדומיננטיות שלו לאורך הקריירה. הוא היה גם הראשון בתולדות הליגה שהגיע ל-20 אלף נקודות.

פטיט החל את דרכו במכללת LSU, ולאחר שכיכב במדי האוניברסיטה נבחר בדראפט 1954 על ידי מילווקי הוקס. הקבוצה עברה בהמשך לסנט לואיס, ופטיט נשאר במועדון לאורך כל קריירת ה-NBA שלו.

אגדת כדורסל. פטיט בימין בסנט לואיס ( צילום: AP Photo/File )

השיא הקבוצתי שלו הגיע ב-1958, כאשר הוביל את ההוקס לאליפות ה-NBA לאחר ניצחון בסדרת הגמר על בוסטון סלטיקס. פטיט וההוקס הגיעו לשתי סדרות גמר נוספות, ב-1960 וב-1961, אך לא הצליחו לזכות באליפות נוספת.

פטיט פרש מכדורסל ב-1965, כשהוא מותיר אחריו ממוצעים מרשימים של 26.4 נקודות ו-16.2 ריבאונדים למשחק לאורך הקריירה. שש שנים לאחר פרישתו, ב-1971, הוא נכנס להיכל התהילה של הכדורסל.

פטיט פרש מכדורסל ב-1965 ( צילום: AP Photo/File )

גם LSU נפרדה מאחד מגדולי שחקניה והעניקה לו מחווה באתר הרשמי של האוניברסיטה. "פטיט הגדיר מה הפורוורד המודרני צריך להיות ב-NBA וקבע סטנדרטים שקשה לשחזר בכדורסל המקצועני", נמסר.