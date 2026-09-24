גרג פופוביץ', מאמנה האגדי של סן אנטוניו ספרס, נישא למרי בארת' בודנהולצר, גרושתו של מאמן פיניקס סאנס ועוזרו לשעבר בספרס, מייק בודנהולצר - כך דווח הלילה (בין רביעי לחמישי) באתר TMZ.