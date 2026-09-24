גרג פופוביץ', מאמנה האגדי של סן אנטוניו ספרס, נישא למרי בארת' בודנהולצר, גרושתו של מאמן פיניקס סאנס ועוזרו לשעבר בספרס, מייק בודנהולצר - כך דווח הלילה (בין רביעי לחמישי) באתר TMZ.
על-פי הדיווח, השניים נישאו ב-16 בספטמבר בטקסס. פופוביץ' בן ה-77 ובודנהולצר, ששימש במשך שנים כעוזרו בסן אנטוניו, עבדו יחד במשך כמעט שני עשורים, בין 1996 ל-2013. במהלך התקופה המשותפת שלהם בספרס זכו השניים בארבע אליפויות NBA, לפני שבודנהולצר עזב את המועדון כדי להתחיל בקריירת אימון ראשית באטלנטה.
מייק בודנהולצר ומרי בארת' בודנהולצר התגרשו בשנת 2016, ולשניים ארבעה ילדים משותפים. פופוביץ' פרש מאימון סן אנטוניו ב-2025, לאחר 29 שנים בתפקיד, וכיום הוא משמש כנשיא לענייני כדורסל של המועדון.
פופוביץ' מחזיק בשיא ה-NBA לניצחונות כמאמן, עם 1,390 ניצחונות בקריירה. במהלך הקריירה העשירה בסן אנטוניו זכה בחמש אליפויות NBA.
גם בודנהולצר רשם קריירת אימון מצליחה. הוא מחזיק במאזן של 520 ניצחונות לעומת 363 הפסדים כמאמן ראשי, זכה פעמיים בתואר מאמן השנה ב-NBA והוביל את מילווקי באקס לאליפות בעונת 2020/21.