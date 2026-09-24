גרג פופוביץ', מאמנה האגדי של סן אנטוניו ספרס, נישא למרי בארת' בודנהולצר, גרושתו של מאמן פיניקס סאנס ועוזרו לשעבר בספרס, מייק בודנהולצר - כך דווח הלילה (בין רביעי לחמישי) באתר TMZ.
על-פי הדיווח, השניים נישאו ב-16 בספטמבר בטקסס. פופוביץ' בן ה-77 ובודנהולצר, ששימש במשך שנים כעוזרו בסן אנטוניו, עבדו יחד במשך כמעט שני עשורים, בין 1996 ל-2013. במהלך התקופה המשותפת שלהם בספרס זכו השניים בארבע אליפויות NBA, לפני שבודנהולצר עזב את המועדון כדי להתחיל בקריירת אימון ראשית באטלנטה.
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גרג פופוביץ'גרג פופוביץ'
טבעת נוספת לאוסף. פופוביץ'
(צילום:AP Photo/Eric Gay, File)
מייק בודנהולצר ומרי בארת' בודנהולצר התגרשו בשנת 2016, ולשניים ארבעה ילדים משותפים. פופוביץ' פרש מאימון סן אנטוניו ב-2025, לאחר 29 שנים בתפקיד, וכיום הוא משמש כנשיא לענייני כדורסל של המועדון.
פופוביץ' מחזיק בשיא ה-NBA לניצחונות כמאמן, עם 1,390 ניצחונות בקריירה. במהלך הקריירה העשירה בסן אנטוניו זכה בחמש אליפויות NBA.
מייק בונדהולצרמייק בונדהולצר
עוזרו לשעבר של פופוביץ'. מייק בונדהולצר
(צילום: AP)
גם בודנהולצר רשם קריירת אימון מצליחה. הוא מחזיק במאזן של 520 ניצחונות לעומת 363 הפסדים כמאמן ראשי, זכה פעמיים בתואר מאמן השנה ב-NBA והוביל את מילווקי באקס לאליפות בעונת 2020/21.