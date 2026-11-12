אחרי פתיחת העונה הנוראה - הגיע הזעזוע בקריסטל פאלאס: פייר סאז' סיים את דרכו במועדון היום (חמישי), זאת לאחר שקבוצתו צללה למקום האחרון בפרמייר-ליג בעקבות ההפסד

אחרי פתיחת העונה הנוראה - הגיע הזעזוע בקריסטל פאלאס: פייר סאז' סיים את דרכו במועדון היום (חמישי), זאת לאחר שקבוצתו צללה למקום האחרון בפרמייר-ליג בעקבות ההפסד