אחרי פתיחת העונה הנוראה - הגיע הזעזוע בקריסטל פאלאס: פייר סאז' סיים את דרכו במועדון היום (חמישי), זאת לאחר שקבוצתו צללה למקום האחרון בפרמייר-ליג בעקבות ההפסד 3:1 לליברפול. תומאס פרנק, שפוטר מטוטנהאם בפברואר, מסתמן כמועמד המוביל להחליפו ועל פי דיווחים באנגליה "נמצא במגעים מתקדמים לחתימה בקבוצה".
"מועדון הכדורגל קריסטל פאלאס מאשר כי פייר סאז' סיים את תפקידו כמאמן הקבוצה", נמסר מהקבוצה בה משחק שחקן הכנף הישראלי, ענאן חלאילי. "שלושה מאנשי צוות האימון של סאז' - ג'מאל עליואי, דמיאן דלה סנטה וסנדי גישאר – עזבו גם הם את המועדון. המועדון מבקש להודות לפייר ולצוות שלו על עבודתם ומאמציהם במהלך תקופתם בדרום לונדון, ומאחל להם הצלחה בהמשך הדרך".
סאז', שמונה לתפקיד באמצע יוני במקום אוליבר גלזנר, נמצא תחת לחץ הולך וגובר מאז התבוסה 5:0 לברייטון בחודש שעבר. מאז לא נרשמה התאוששות משמעותית, ופאלאס סופרת ארבעה הפסדי ליגה רצופים. בעשרת מחזורי הליגה הראשונים שלה העונה השיגה הקבוצה שני ניצחונות בלבד, והיא מחזיקה במאזן ההגנתי הגרוע בפרמיירליג עם 24 שערי חובה.
למרות רגעים חיוביים בהפסד לליברפול בסלהרסט פארק, הבעיות ההגנתיות נמשכו, ובמועדון איבדו את הסבלנות. אחת מנקודות התורפה הבולטות היא הספיגות ממצבים נייחים, בעיה שסאז' לא הצליח לפתור. זאת למרות שהמאמן הצרפתי נמצא בתפקיד 16 משחקים בלבד וחתם בקיץ על חוזה לשלוש שנים.