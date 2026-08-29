הגרלת שלב הליגה של ליגת האלופות נערכה אמש (שישי), והיום אופ"א פרסמה את לוח המשחקים המלא לעונת 2026/27. אז נגד מי תפתח האלופה פ.ס.ז'? ומה מצפה לברצלונה, ריאל מדריד, ליברפול וארסנל? הלוח המלא, הימים והשעות לפניכם.