הגרלת שלב הליגה של ליגת האלופות נערכה אמש (שישי), והיום אופ"א פרסמה את לוח המשחקים המלא לעונת 2026/27. אז נגד מי תפתח האלופה פ.ס.ז'? ומה מצפה לברצלונה, ריאל מדריד, ליברפול וארסנל? הלוח המלא, הימים והשעות לפניכם.
המחזור הראשון
8.9 (19:45) – א.א.ק אתונה - לאסק לינץ 8.9 (19:45) – ברוז' - אסטון וילה 8.9 (22:00) – דורטמונד - ויאריאל 8.9 (22:00) – פורטו - מנצ'סטר סיטי 8.9 (22:00) – ליל - ריאל בטיס 8.9 (22:00) – ריאל מדריד - אינטר 9.9 (19:45) – ברצלונה - פיינורד 9.9 (19:45) – שטוטגרט - ויקינג 9.9 (22:00) – ליברפול - אתלטיקו מדריד 9.9 (22:00) – פ.ס.ז' - סלובן ברטיסלבה 9.9 (22:00) – ספורטינג ליסבון - גלאטסראיי 9.9 (22:00) – נאפולי - ארסנל 10.9 (19:45) – פנרבחצ'ה - רומא 10.9 (19:45) – פ.ס.וו איינדהובן - שחטאר דונייצק 10.9 (22:00) – קומו - ר.ב. לייפציג 10.9 (22:00) – באיירן מינכן - בודו גלימט 10.9 (22:00) – מנצ'סטר יונייטד - סבאח 10.9 (22:00) – סלביה פראג - לאנס
המחזור השני
13.10 (19:45) – לאנס - ספורטינג ליסבון 13.10 (19:45) – סבאח - סלביה פראג 13.10 (22:00) – ארסנל - ליל 13.10 (22:00) – אתלטיקו מדריד - מנצ'סטר יונייטד 13.10 (22:00) – אינטר - ברוז' 13.10 (22:00) – גלאטסראיי - ברצלונה 13.10 (22:00) – ר.ב. לייפציג - פ.ס.וו איינדהובן 13.10 (22:00) – ויקינג - באיירן מינכן 13.10 (22:00) – ויאריאל - נאפולי 14.10 (19:45) – פיינורד - קומו 14.10 (19:45) – לאסק לינץ - ליברפול 14.10 (22:00) – רומא - ריאל מדריד 14.10 (22:00) – אסטון וילה - פנרבחצ'ה 14.10 (22:00) – שחטאר דונייצק - א.א.ק אתונה 14.10 (22:00) – בודו גלימט - דורטמונד 14.10 (22:00) – מנצ'סטר סיטי - פ.ס.ז' 14.10 (22:00) – ריאל בטיס - פורטו 14.10 (22:00) – סלובן ברטיסלבה - שטוטגרט
המחזור השלישי
20.10 (19:45) – פנרבחצ'ה - סלביה פראג 20.10 (19:45) – סבאח - דורטמונד 20.10 (22:00) – רומא - סלובן ברטיסלבה 20.10 (22:00) – פורטו - פ.ס.וו איינדהובן 20.10 (22:00) – ליברפול - ויאריאל 20.10 (22:00) – מנצ'סטר סיטי - א.א.ק אתונה 20.10 (22:00) – פ.ס.ז' - ברצלונה 20.10 (22:00) – נאפולי - בודו גלימט 20.10 (22:00) – שטוטגרט - אתלטיקו מדריד 21.10 (19:45) – קומו - מנצ'סטר יונייטד 21.10 (19:45) – ליל - גלאטסראיי 21.10 (22:00) – אסטון וילה - ויקינג 21.10 (22:00) – ברוז' - לאנס 21.10 (22:00) – באיירן מינכן - ארסנל 21.10 (22:00) – אינטר - שחטאר דונייצק 21.10 (22:00) – ריאל מדריד - ר.ב. לייפציג 21.10 (22:00) – ריאל בטיס - פיינורד 21.10 (22:00) – ספורטינג ליסבון - לאסק לינץ
המחזור הרביעי
3.11 (19:45) – שחטאר דונייצק - ספורטינג ליסבון 3.11 (19:45) – גלאטסראיי - שטוטגרט 3.11 (22:00) – אתלטיקו מדריד - באיירן מינכן 3.11 (22:00) – ברצלונה - אסטון וילה 3.11 (22:00) – פיינורד - אינטר 3.11 (22:00) – בודו גלימט - ליל 3.11 (22:00) – לאסק לינץ - סלובן ברטיסלבה 3.11 (22:00) – מנצ'סטר יונייטד - רומא 3.11 (22:00) – ויאריאל - פ.ס.ז' 4.11 (19:45) – א.א.ק אתונה - ריאל מדריד 4.11 (19:45) – פנרבחצ'ה - ליברפול 4.11 (22:00) – דורטמונד - ריאל בטיס 4.11 (22:00) – פורטו - נאפולי 4.11 (22:00) – פ.ס.וו איינדהובן - ברוז' 4.11 (22:00) – ר.ב. לייפציג - מנצ'סטר סיטי 4.11 (22:00) – לאנס - קומו 4.11 (22:00) – סלביה פראג - ארסנל 4.11 (22:00) – ויקינג - סבאח
המחזור החמישי
24.11 (19:45) – בודו גלימט - לאסק 24.11 (19:45) – גלאטסראיי - אסטון וילה 24.11 (22:00) – ארסנל - דורטמונד 24.11 (22:00) – קומו - א.א.ק אתונה 24.11 (22:00) – פיינורד - פורטו 24.11 (22:00) – מנצ'סטר סיטי - נאפולי 24.11 (22:00) – ר.ב. לייפציג - לאנס 24.11 (22:00) – ריאל מדריד - פ.ס.וו איינדהובן 24.11 (22:00) – סלובן ברטיסלבה - ריאל בטיס 25.11 (19:45) – סבאח - ברצלונה 25.11 (19:45) – סלביה פראג - ויאריאל 25.11 (22:00) – אתלטיקו מדריד - ויקינג 25.11 (22:00) – קלאב ברוז' - ליברפול 25.11 (22:00) – אינטר - שטוטגרט 25.11 (22:00) – שחטאר דונייצק - פנרבחצ'ה 25.11 (22:00) – ליל - באיירן מינכן 25.11 (22:00) – פ.ס.ז' - רומא 25.11 (22:00) – ספורטינג ליסבון - מנצ'סטר יונייטד
המחזור השישי
8.12 (19:45) – ויקינג - פיינורד 8.12 (19:45) – ויאריאל - סבאח 8.12 (22:00) – א.א.ק אתונה - גלאטסראיי 8.12 (22:00) – רומא - ספורטינג ליסבון 8.12 (22:00) – אסטון וילה - פ.ס.ז' 8.12 (22:00) – ברצלונה - מנצ'סטר סיטי 8.12 (22:00) – באיירן מינכן - סלביה פראג 8.12 (22:00) – מנצ'סטר יונייטד - ר.ב. לייפציג 8.12 (22:00) – נאפולי - קלאב ברוז' 9.12 (19:45) – ריאל בטיס - קומו 9.12 (19:45) – סלובן ברטיסלבה - שחטאר דונייצק 9.12 (22:00) – ארסנל - ריאל מדריד 9.12 (22:00) – דורטמונד - אינטר 9.12 (22:00) – לאסק - פנרבחצ'ה 9.12 (22:00) – ליברפול - פורטו 9.12 (22:00) – פ.ס.וו איינדהובן - אתלטיקו מדריד 9.12 (22:00) – לאנס - בודו גלימט 9.12 (22:00) – שטוטגרט - ליל
המחזור השביעי
19.1 (19:45) – בודו גלימט - אתלטיקו מדריד 19.1 (19:45) – גלאטסראיי - פיינורד 19.1 (22:00) – א.א.ק אתונה - רומא 19.1 (22:00) – אסטון וילה - דורטמונד 19.1 (22:00) – אינטר - ליברפול 19.1 (22:00) – פורטו - סלביה פראג 19.1 (22:00) – ליל - סלובן ברטיסלבה 19.1 (22:00) – ריאל מדריד - לאסק 19.1 (22:00) – שטוטגרט - קלאב ברוז' 20.1 (19:45) – פנרבחצ'ה - ויאריאל 20.1 (19:45) – סבאח - נאפולי 20.1 (22:00) – קומו - פ.ס.ז' 20.1 (22:00) – מנצ'סטר יונייטד - באיירן מינכן 20.1 (22:00) – ר.ב. לייפציג - שחטאר דונייצק 20.1 (22:00) – לאנס - מנצ'סטר סיטי 20.1 (22:00) – ריאל בטיס - ארסנל 20.1 (22:00) – ספורטינג ליסבון - ברצלונה 20.1 (22:00) – ויקינג - פ.ס.וו איינדהובן
המחזור השמיני
27.1 (22:00) – ארסנל - סבאח 27.1 (22:00) – רומא - ליל 27.1 (22:00) – אתלטיקו מדריד - פנרבחצ'ה 27.1 (22:00) – דורטמונד - א.א.ק אתונה 27.1 (22:00) – קלאב ברוז' - בודו גלימט 27.1 (22:00) – באיירן מינכן - ריאל בטיס 27.1 (22:00) – ברצלונה - קומו 27.1 (22:00) – שחטאר דונייצק - ריאל מדריד 27.1 (22:00) – פיינורד - ר.ב. לייפציג 27.1 (22:00) – לאסק - פורטו 27.1 (22:00) – ליברפול - לאנס 27.1 (22:00) – מנצ'סטר סיטי - ספורטינג ליסבון 27.1 (22:00) – פ.ס.ז' - גלאטסראיי 27.1 (22:00) – פ.ס.וו איינדהובן - שטוטגרט 27.1 (22:00) – סלביה פראג - אסטון וילה 27.1 (22:00) – נאפולי - ויקינג 27.1 (22:00) – ויאריאל - מנצ'סטר יונייטד 27.1 (22:00) – סלובן ברטיסלבה - אינטר