רגע היסטורי עבור הכדורגל הישראלי. אוריין גורן בן ה-17 נכלל בסגל של ברצלונה לקלאסיקו מול ריאל מדריד הערב (ראשון, 22:00), ויחל את המשחק על הספסל של אלופת ספרד. אם ייכנס, הוא יהפוך לישראלי הראשון אי פעם שמשחק במדי ברצלונה בלה-ליגה, ועוד במשחק הגדול ביותר בעולם.

הקשר הישראלי, שמשחק בקבוצת המילואים של המועדון, הוקפץ לקבוצה הבוגרת בעקבות פציעתו של דני אולמו במשחק של בארסה מול פריז סן ז'רמן בליגת האלופות בשבוע שעבר, והספיק לערוך מספר אימונים בשורותיה מאז.

גלריה היסטוריה. אוריין גורן ( צילום: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images )

The squad for El Clásico. https://t.co/drtHRkdcch — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2026

"כישרון יוצא דופן"

באתר הקטלאני "ספורט" ניתחו את הכישרון של גורן, והחמיאו ליכולותיו של הקשר הצעיר והצביעו על הדמיון שלו לשניים מהקשרים הבולטים של המועדון בשנים האחרונות - פדרי ואנדרס אינייסטה. באתר נכתב כי "לגורן יש כישרון יוצא דופן", והדגישו כי סגנון המשחק שלו מזכיר מאוד את זה של פדרי. בנוסף, ציינו את הדמיון לאינייסטה בכל הנוגע לקבלת ההחלטות, למגוון היכולות הטכניות וליכולת לשתף פעולה עם חבריו לקבוצה כדי לייצר מהלכים התקפיים.

באתר הדגישו גם את הרב-גוניות של גורן, שמסוגל לשחק בכמה עמדות בקישור, וציינו כי מדובר בתכונות שהאנזי פליק מעריך במיוחד. המאמן הגרמני התרשם מהאיכות הטכנית של הישראלי ומיכולת קריאת המשחק שלו, ועוקב אחר התקדמותו כבר תקופה.

לצד הכישרון, ב"ספורט" התייחסו גם לגישה של גורן ולרצון שלו ללמוד. לפי הכתבה, פליק מעריך את הנכונות של הקשר הצעיר להשתפר, ולא היסס לשלב אותו באימוני הקבוצה הבוגרת כשההזדמנות נוצרה.

נתן לגורן את ההזדמנות. האנזי פליק ( צילום: JOSE JORDAN / AFP )

גורן, יליד סביון, הצטרף לאקדמיה של ברצלונה ב-2023 ממכבי פתח תקווה, ומאז התקדם במחלקות הנוער של המועדון. בקיץ האחרון השתתף בהכנות של הקבוצה הבוגרת תחת פליק, לפני שחזר לברצלונה אתלטיק, אותה מאמן ז'וליאנו בלטי. העונה הוא משתייך לקבוצת המילואים, וההשתלבות באימוני הבוגרים לקראת אחד המשחקים החשובים ביותר של העונה מעידה על ההערכה שלה הוא זוכה במועדון.