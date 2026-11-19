לסטר החליטה לסיים אמש (רביעי) את ההתקשרות עם הספונסרית BC GAME, שישה חודשים לפני תום מועד ההסכם בין הצדדים. הסיבה: מחאת ארגון האוהדים, "פוקס'ס טראסט", לאחר שחברת ההימורים שמופיעה כספונסרית הראשית על חולצות המועדון, מינתה כוכבת פורנו לפרזנטורית שלה.
החברה, שמשמשת נותנת חסות ראשית של הקבוצה מהליגה השלישית (ליג-1) מתחילת עונת 2024/25, השיקה פרסומת ברשתות החברתיות בכיכובה של אווה אלפי, לצד הכיתוב: "ברוכה הבאה ל-BC Game, אווה אלפי! תנו לכיף להתחיל".
הפרסומת בכיכובה של אווה אלפי בהודעה שפרסם המועדון נכתב: "ההחלטה התקבלה בעקבות שיחות ענייניות בין שני הצדדים בימים האחרונים, שבמהלכן הכרנו בכך שסדרי העדיפויות המסחריים שלנו לעתיד שונים זה מזה. ברצוננו להודות ל-BC GAME על תמיכתה לאורך השותפות שנמשכה שנתיים וחצי עם לסטר סיטי, ועל הגישה העניינית שנקטה במסגרת ההגעה להסכם הזה. אוהדים שרכשו חולצה רשמית של המועדון הנושאת את המותג דרך ערוצי המכירה הרשמיים של לסטר במהלך 28 הימים האחרונים (מאז 21 באוקטובר 2026), יוכלו להחזיר אותה ולקבל החזר כספי מלא".
"להימורים ופורנוגרפיה יש השלכות הרסניות במיוחד בקרב צעירים", הסבירו בארגון האוהדים הכחול את המחאה. "מהרגע שבו המועדון החליט לקבל חסות מחברת הימורים, הרגשנו שלסטר סיטי מוותרת על הערכים שלה. כעת נוסיף לכך שיתוף פעולה עם מי שבנתה את שמה באמצעות תוכן למבוגרים. האם זה מי שאנחנו כיום?", נכתב בהודעה תחת הכותרת "BC Game - זה רק הולך ומחמיר".
הצהרת המועדון
הצהרת ארגון האוהדים
בתגובה, חברת ההימורים הציגה את אלפי כ"יוצרת תוכן בינלאומית ואושיית ספורט אלקטרוני", וטענו שם כי היא "נהנית מנוכחות מוכרת בקהילות הגיימינג". מנכ"ל החברה, עלי "אקו" מוהנאד, הסביר: "אווה בנתה מערכת יחסים יוצאת דופן עם קהילת הגיימינג והספורט האלקטרוני, בזכות תשוקה אמיתית ויצירת תוכן עקבית".