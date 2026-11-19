לסטר החליטה לסיים אמש (רביעי) את ההתקשרות עם הספונסרית BC GAME, שישה חודשים לפני תום מועד ההסכם בין הצדדים. הסיבה: מחאת ארגון האוהדים, "פוקס'ס טראסט", לאחר שחברת ההימורים שמופיעה כספונסרית הראשית על חולצות המועדון, מינתה כוכבת פורנו לפרזנטורית שלה.

לסטר החליטה לסיים אמש (רביעי) את ההתקשרות עם הספונסרית BC GAME, שישה חודשים לפני תום מועד ההסכם בין הצדדים. הסיבה: מחאת ארגון האוהדים, "פוקס'ס טראסט", לאחר שחברת ההימורים שמופיעה כספונסרית הראשית על חולצות המועדון, מינתה כוכבת פורנו לפרזנטורית שלה.

לסטר החליטה לסיים אמש (רביעי) את ההתקשרות עם הספונסרית BC GAME, שישה חודשים לפני תום מועד ההסכם בין הצדדים. הסיבה: מחאת ארגון האוהדים, "פוקס'ס טראסט", לאחר שחברת ההימורים שמופיעה כספונסרית הראשית על חולצות המועדון, מינתה כוכבת פורנו לפרזנטורית שלה.

בהודעה שפרסם המועדון נכתב: "ההחלטה התקבלה בעקבות שיחות ענייניות בין שני הצדדים בימים האחרונים, שבמהלכן הכרנו בכך שסדרי העדיפויות המסחריים שלנו לעתיד שונים זה מזה. ברצוננו להודות ל-BC GAME על תמיכתה לאורך השותפות שנמשכה שנתיים וחצי עם לסטר סיטי, ועל הגישה העניינית שנקטה במסגרת ההגעה להסכם הזה. אוהדים שרכשו חולצה רשמית של המועדון הנושאת את המותג דרך ערוצי המכירה הרשמיים של לסטר במהלך 28 הימים האחרונים (מאז 21 באוקטובר 2026), יוכלו להחזיר אותה ולקבל החזר כספי מלא".

בהודעה שפרסם המועדון נכתב: "ההחלטה התקבלה בעקבות שיחות ענייניות בין שני הצדדים בימים האחרונים, שבמהלכן הכרנו בכך שסדרי העדיפויות המסחריים שלנו לעתיד שונים זה מזה. ברצוננו להודות ל-BC GAME על תמיכתה לאורך השותפות שנמשכה שנתיים וחצי עם לסטר סיטי, ועל הגישה העניינית שנקטה במסגרת ההגעה להסכם הזה. אוהדים שרכשו חולצה רשמית של המועדון הנושאת את המותג דרך ערוצי המכירה הרשמיים של לסטר במהלך 28 הימים האחרונים (מאז 21 באוקטובר 2026), יוכלו להחזיר אותה ולקבל החזר כספי מלא".

הפרסומת בכיכובה של אווה אלפי בהודעה שפרסם המועדון נכתב: "ההחלטה התקבלה בעקבות שיחות ענייניות בין שני הצדדים בימים האחרונים, שבמהלכן הכרנו בכך שסדרי העדיפויות המסחריים שלנו לעתיד שונים זה מזה. ברצוננו להודות ל-BC GAME על תמיכתה לאורך השותפות שנמשכה שנתיים וחצי עם לסטר סיטי, ועל הגישה העניינית שנקטה במסגרת ההגעה להסכם הזה. אוהדים שרכשו חולצה רשמית של המועדון הנושאת את המותג דרך ערוצי המכירה הרשמיים של לסטר במהלך 28 הימים האחרונים (מאז 21 באוקטובר 2026), יוכלו להחזיר אותה ולקבל החזר כספי מלא".