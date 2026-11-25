ראחים סטרלינג ניצל היום (רביעי) מעונש מאסר בפועל - נידון ל-12 חודשי מאסר על תנאי למשך 18 חודשים ו-100 שעות עבודות שירות בבית משפט השלום בבייסינגסטוק, אנגליה. אקס ליברפול וצ'לסי (31) הורשע על פי הודאתו בשלוש עבירות חמורות, בראשן נהיגה מסוכנת – עבירה שהעונש המרבי עליה בבריטניה עומד על עד שנתיים מאסר בפועל.
האירוע התרחש עוד ב-28 במאי, אז סטרלינג היה מעורב בתאונה עצמית בכביש המהיר M3 בדרום אנגליה. לפי הדיווח המשטרתי שנמסר לסוכנות הידיעות AP, למרבה המזל לא היו נפגעים ולא היו מעורבים כלי רכב נוספים באירוע.
עם זאת, סעיפי האישום נגדו היו כבדים במיוחד. מלבד הנהיגה המסוכנת, סטרלינג הואשם גם ב"החזקת גז צחוק לצורך שאיפה אסורה" ובסירוב לספק דגימה לבדיקת אלכוהול או חומרים אסורים בדם.
לאחר שהורשע, התקיים היום דיון בעונש. בנוסף למאסר בפועל ועבודות השירות, נשלל רישיונו למשך שנתיים. בנוסף, הוא חויב לשלם היטל לנפגעים בסך 187 ליש"ט והוצאות משפט בסך 85 ליש"ט. השופטת הסבירה כי אילו סטרלינג לא היה מודה באשמה, העונש המינימלי שבית המשפט יכול היה להטיל עליו בגין נהיגה מסוכנת היה 18 חודשי מאסר בפועל. "בגין אי-מסירת דגימת דם, העונש המתאים במקרה של הרשעה לאחר משפט היה שלושה חודשי מאסר", הוסיפה.
השופטת אמרה כי סטרלינג קיבל "החלטה מכוונת ואנוכית לחלוטין" לנהוג ברכבו "מבלי שישן מספיק", ותוך כדי צריכת סם מסוג C – גז צחוק – בבוקר 28 במאי. לדבריה, התנהלותו חשפה "מספר גדול של משתמשי דרך לסיכון משמעותי לפגיעה חמורה", בשל אופן נהיגתו בשני כבישים מהירים ובשעות עומס התנועה באותו בוקר.