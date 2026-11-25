ראחים סטרלינג ניצל היום (רביעי) מעונש מאסר בפועל - נידון ל-12 חודשי מאסר על תנאי למשך 18 חודשים ו-100 שעות עבודות שירות בבית משפט השלום בבייסינגסטוק, אנגליה. אקס ליברפול וצ'לסי (31) הורשע על פי הודאתו בשלוש עבירות חמורות, בראשן נהיגה מסוכנת – עבירה שהעונש המרבי עליה בבריטניה עומד על עד שנתיים מאסר בפועל.

ראחים סטרלינג ניצל היום (רביעי) מעונש מאסר בפועל - נידון ל-12 חודשי מאסר על תנאי למשך 18 חודשים ו-100 שעות עבודות שירות בבית משפט השלום בבייסינגסטוק, אנגליה. אקס ליברפול וצ'לסי (31) הורשע על פי הודאתו בשלוש עבירות חמורות, בראשן נהיגה מסוכנת – עבירה שהעונש המרבי עליה בבריטניה עומד על עד שנתיים מאסר בפועל.

ראחים סטרלינג ניצל היום (רביעי) מעונש מאסר בפועל - נידון ל-12 חודשי מאסר על תנאי למשך 18 חודשים ו-100 שעות עבודות שירות בבית משפט השלום בבייסינגסטוק, אנגליה. אקס ליברפול וצ'לסי (31) הורשע על פי הודאתו בשלוש עבירות חמורות, בראשן נהיגה מסוכנת – עבירה שהעונש המרבי עליה בבריטניה עומד על עד שנתיים מאסר בפועל.

עם זאת, סעיפי האישום נגדו היו כבדים במיוחד. מלבד הנהיגה המסוכנת, סטרלינג הואשם גם ב"החזקת גז צחוק לצורך שאיפה אסורה" ובסירוב לספק דגימה לבדיקת אלכוהול או חומרים אסורים בדם.

עם זאת, סעיפי האישום נגדו היו כבדים במיוחד. מלבד הנהיגה המסוכנת, סטרלינג הואשם גם ב"החזקת גז צחוק לצורך שאיפה אסורה" ובסירוב לספק דגימה לבדיקת אלכוהול או חומרים אסורים בדם.

עם זאת, סעיפי האישום נגדו היו כבדים במיוחד. מלבד הנהיגה המסוכנת, סטרלינג הואשם גם ב"החזקת גז צחוק לצורך שאיפה אסורה" ובסירוב לספק דגימה לבדיקת אלכוהול או חומרים אסורים בדם.