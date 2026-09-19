נבחרת ישראל תפתח ביום חמישי (21:45) הקרוב את קמפיין ליגת האומות עם משחק חוץ קשה מול נבחרת אוסטריה, אך היריבה קיבלה בשורה לא פשוטה לקראת המפגש. קונרד ליימר, אחד השחקנים הבולטים בסגל האוסטרי, ייעדר מהמשחק ולא יעמוד לרשות הנבחרת.

ליימר, שחקנה של באיירן מינכן, נפצע ברגלו במהלך אימון קבוצתו. בהתאחדות האוסטרית הודיעו כי הקשר לא ייקח חלק בשני משחקיה הראשונים של הנבחרת בחלון הקרוב - מול ישראל ומול קוסובו.

ייעדר מול ישראל. ליימר ( צילום: Christian Bruna/Getty Images )

היעדרותו של ליימר משמעותית במיוחד עבור האוסטרים, שכן הוא היה אמור לענוד את סרט הקפטן. הוא מצטרף לרשימת החיסורים של הנבחרת, שבה נמצאים גם דויד אלאבה וכריסטוף באומגרטנר, שאינם כשירים, וכן מרסל זביצר, שלקח הפסקה מפעילות בנבחרת.