ברצלונה סיפקה אתמול (ראשון) קאמבק מרשים במיוחד, כשחזרה מפיגור 2:0 ל-2:3 על ויאריאל בקאמפ נואו, במסגרת המחזור ה-14 בליגה הספרדית. הקטלאנים נקלעו לפיגור מוקדם ומפתיע, אבל התפוצצו במחצית השנייה עם שלושה שערים בתוך עשר דקות, בדרך לניצחון ה-12 שלהם ב-13 מחזורים ולשמירה על יתרון של שלוש נקודות בפסגת הטבלה על פני ריאל מדריד.

אלא שלמרות החגיגה, מאמן ברצלונה האנזי פליק יצא מהמשחק עם לא מעט כעסים, בעיקר כלפי צוות השיפוט.

צפו בתקציר: 2:3 ענק לברצלונה על ויאריאל ( באדיבות ONE )

הפתיחה הייתה שייכת דווקא לאורחת. טאיון ביוקנן העלה את ויאריאל ליתרון כבר בדקה הרביעית, אחרי איבוד כדור רשלני של פרמין לופס, וטאני אולוסייי הכפיל את התוצאה בדקה השביעית, כשניצל את הפרצה בהגנת המארחת והכניע את השוער. ברצלונה התקשתה להתאושש מהמכה המוקדמת, אך הצליחה לייצר הזדמנויות עוד לפני ההפסקה. אחת מהן הסתיימה בפנדל, אלא שלמין ימאל בעט מחוץ למסגרת והחמיץ הזדמנות לצמק.

אחרי ההפסקה הגיע המהפך הגדול. בדקה ה-57 נגח ג'רארד מרטין לרשת אחרי כדור רוחב של פדרי והחזיר את ברצלונה למשחק. ארבע דקות בלבד חלפו, ופרמין לופס תיקן על הטעות שלו מהפתיחה כשקבע 2:2, אחרי מהלך התקפי מצוין שבו היו מעורבים פדרי, ראפיניה וימאל.

גלריה קאמבק מופלא. מרטין ( צילום: David Ramos/Getty Images )

הקאמבק הושלם בדקה ה-67, כשפאו נבארו דחק לשערו הוא כדור רוחב של אריק גרסיה והעניק לברצלונה יתרון ראשון במשחק. נבארו עוד הספיק לראות כרטיס אדום בתוספת הזמן, וגם פרמין הורחק לאחר שהוחלף בעקבות דברים שאמר לשופט הרביעי, אך זה כבר לא מנע מהמארחת לחגוג ניצחון יקר.

עבור פליק מדובר בעוד קאמבק שמצטרף לרשימה המרשימה שלו בברצלונה. זו הפעם ה-24 שבה קבוצתו חוזרת מפיגור לניצחון תחת המאמן הגרמני, ובפעם השישית שהיא עושה זאת לאחר שנקלעה לפיגור של שני שערים לפחות.

"אם מסתכלים על עשר הדקות הראשונות, לא פתחנו טוב. לקחנו יותר מדי זמן עם הכדור, עשינו שתי טעויות וספגנו שני שערים", הודה פליק בסיום. "אבל התגובה הייתה בלתי נתפסת. גם במחצית הראשונה שיחקנו טוב ויצרנו הרבה מצבים. במחצית השנייה ראינו מה אנחנו רוצים לעשות טוב יותר, עם מבנה ברור יותר. אם אנחנו משחקים ככה, היריבה מתעייפת. כבשנו שלושה שערים בעשר דקות, זה היה מדהים".

פליק. עצבני על השופטים ( צילום: REUTERS/Albert Gea )

עם זאת, המאמן לא הסתיר את תסכולו מהשיפוט. מעבר להתערבות ה-VAR שהובילה לשריקת הפנדל לזכות ברצלונה, פליק זעם גם על ההחלטה להרחיק את פרמין בעקבות דבריו לשופט הרביעי. "גם הקוון והשופט הרביעי תמיד הסתכלו עלינו. הם יכולים להתנהל אחרת, לדבר איתנו ולהסביר דברים, אבל הם לא אומרים כלום", תקף.

מי שזכה למחמאות מיוחדות היה פדרי, שהיה אחד המצטיינים במגרש והוביל את הקאמבק עם שליטה בקצב המשחק. "אולי זה היה אחד המשחקים הטובים ביותר שלו. הדרך שבה הוא שלט במרכז המגרש, ניהל את המשחק והעלה את הקצב הייתה מדהימה", אמר פליק, שהחמיא גם לפרנקי דה יונג ולמרטין.