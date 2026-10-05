באיירן מינכן קרובה להבטחת עתידו של הכוכב הגדול שלה: על פי דיווח היום (שני) ב"סקיי גרמניה", הארי קיין הגיע להסכמה עקרונית על הארכת חוזהו עד קיץ 2029. חוזהו הנוכחי של קפטן נבחרת אנגליה מסתיים בקיץ 2027, והצדדים פועלים לסגירת הפרטים האחרונים.

באיירן מינכן קרובה להבטחת עתידו של הכוכב הגדול שלה: על פי דיווח היום (שני) ב"סקיי גרמניה", הארי קיין הגיע להסכמה עקרונית על הארכת חוזהו עד קיץ 2029. חוזהו הנוכחי של קפטן נבחרת אנגליה מסתיים בקיץ 2027, והצדדים פועלים לסגירת הפרטים האחרונים.

באיירן מינכן קרובה להבטחת עתידו של הכוכב הגדול שלה: על פי דיווח היום (שני) ב"סקיי גרמניה", הארי קיין הגיע להסכמה עקרונית על הארכת חוזהו עד קיץ 2029. חוזהו הנוכחי של קפטן נבחרת אנגליה מסתיים בקיץ 2027, והצדדים פועלים לסגירת הפרטים האחרונים.

ומה לגבי השכר? לפי דיווחים שונים, קיין צפוי להמשיך להרוויח כ־25 מיליון אירו לעונה — כ־2.08 מיליון אירו בחודש. אם הסכום יישמר, מדובר בכ־50 מיליון אירו עבור שתי העונות הנוספות, עד קיץ 2029. קיין, שהגיע מטוטנהאם בקיץ 2023 תמורת כ־100 מיליון אירו, הפך מאז לעוגן ההתקפי של הבווארים. המספרים שלו מרשימים במיוחד: 152 שערים ו־34 בישולים ב־154 הופעות בכל המסגרות. על פי סוכנויות ההימורים, קיין הוא המועמד המוביל לזכות בכדור הזהב 2026 יחד עם לאמין ימאל. הטקס ייערך ב-26 באוקטובר. בעונה שעברה הוא כבש 61 שערים במדי באיירן מינכן, ועוד 12 שערים בנבחרת אנגליה (שישה שערים במונדיאל, בו הגיעה אנגליה לחצי הגמר והפסידה בתוספת הזמן לארגנטינה).

ומה לגבי השכר? לפי דיווחים שונים, קיין צפוי להמשיך להרוויח כ־25 מיליון אירו לעונה — כ־2.08 מיליון אירו בחודש. אם הסכום יישמר, מדובר בכ־50 מיליון אירו עבור שתי העונות הנוספות, עד קיץ 2029. קיין, שהגיע מטוטנהאם בקיץ 2023 תמורת כ־100 מיליון אירו, הפך מאז לעוגן ההתקפי של הבווארים. המספרים שלו מרשימים במיוחד: 152 שערים ו־34 בישולים ב־154 הופעות בכל המסגרות. על פי סוכנויות ההימורים, קיין הוא המועמד המוביל לזכות בכדור הזהב 2026 יחד עם לאמין ימאל. הטקס ייערך ב-26 באוקטובר. בעונה שעברה הוא כבש 61 שערים במדי באיירן מינכן, ועוד 12 שערים בנבחרת אנגליה (שישה שערים במונדיאל, בו הגיעה אנגליה לחצי הגמר והפסידה בתוספת הזמן לארגנטינה).

ומה לגבי השכר? לפי דיווחים שונים, קיין צפוי להמשיך להרוויח כ־25 מיליון אירו לעונה — כ־2.08 מיליון אירו בחודש. אם הסכום יישמר, מדובר בכ־50 מיליון אירו עבור שתי העונות הנוספות, עד קיץ 2029. קיין, שהגיע מטוטנהאם בקיץ 2023 תמורת כ־100 מיליון אירו, הפך מאז לעוגן ההתקפי של הבווארים. המספרים שלו מרשימים במיוחד: 152 שערים ו־34 בישולים ב־154 הופעות בכל המסגרות. על פי סוכנויות ההימורים, קיין הוא המועמד המוביל לזכות בכדור הזהב 2026 יחד עם לאמין ימאל. הטקס ייערך ב-26 באוקטובר. בעונה שעברה הוא כבש 61 שערים במדי באיירן מינכן, ועוד 12 שערים בנבחרת אנגליה (שישה שערים במונדיאל, בו הגיעה אנגליה לחצי הגמר והפסידה בתוספת הזמן לארגנטינה).