אריק טן האח, מאמנה לשעבר של מנצ'סטר יונייטד וכיום המנהל הטכני של טוונטה, יצא במתקפה חריפה נגד כריסטיאנו רונאלדו וחשף פרטים חדשים על מערכת היחסים הטעונה בין השניים. בריאיון נרחב ל"אתלטיק", ההולנדי טען כי הכוכב הפורטוגלי לא השקיע מספיק באימונים, לא עמד בדרישות המקצועיות שלו ואף איכזב את חבריו לקבוצה.

"הוא איכזב את הקבוצה, והוא איכזב גם אותי, כי בנינו עליו", אמר טן האח. "טסתי לפורטוגל כדי לדבר איתו על מה שאני מתכוון לעשות לפני שהגעתי ליונייטד. ברור שהוא אחד השחקנים הגדולים בתולדות הכדורגל. הערכתי אותו מאוד, אבל באותו זמן, כמאמן, הייתי צריך לקבל החלטה רציונלית ולהשאיר בקבוצה שחקנים שאני מעריך".

גלריה הלכלוך יוצא החוצה. אריק טן האח עם כריסטיאנו רונאלדו ( צילום: Steve Bardens/Getty Images )

מערכת היחסים בין השניים החלה להתערער זמן קצר לאחר מינויו של טן האח בקיץ 2022. המאמן ההולנדי סיפר כי כבר אחרי שני מחזורים בפרמייר ליג עלו אצלו סימני שאלה בנוגע למידת המחויבות של רונאלדו. לאחר התבוסה 4:0 לברנטפורד, טן האח דרש משחקניו לרוץ הקפות כחלק מהתגובה לחוסר המאמץ שהציגו, והצטרף אליהם בעצמו. לטענתו, רונאלדו סיים הקפה אחת לפני הזמן.

לדברי המאמן, חוסר ההשקעה לא הסתכם באותו אירוע, אלא הפך לבעיה שחזרה על עצמה גם באימונים וגם במשחקים. "התעמתתי איתו על זה", סיפר. "אמרתי לו פעמים רבות: 'רוני, כולם רוצים לעבוד בשבילך כדי להביא אותך לעמדה הנכונה, אבל אם אתה לא מסוגל להגיע בעצמך לרחבה, אתה לא יכול להבקיע'".

טן האח דחה את הטענה שלפיה ציפה מרונאלדו לבצע את עבודת הלחץ האינטנסיבית הנדרשת משחקנים אחרים, והבהיר כי מבחינתו הבעיה הייתה בסיסית יותר. "הוא לא היה מסוגל לעשות את זה. הוא לא רץ, לא כשהכדור אצלנו ולא כשהוא אצל היריבה. הסיבה הייתה שהוא לא הכין את עצמו", טען.

"הוא לא רץ, לא כשהכדור אצלנו ולא כשהוא אצל היריבה" ( צילום: Stu Forster/Getty Images )

ההולנדי הוסיף כי רונאלדו נהג לומר לחבריו לקבוצה לשמור על הרגליים באימונים לקראת המשחקים. "אני מבין את זה כשאתה בכושר גופני מצוין, כשאתה כבר עובר את האימונים ויכול לשמור על הרגליים", אמר. "אבל קודם כול אתה צריך להתאמן כדי להגיע לרמת הכושר הנכונה".

גם המספרים של רונאלדו בתקופתו האחרונה במנצ'סטר יונייטד לא היו מרשימים ביחס לסטנדרטים שהציב לאורך הקריירה. בעונת 2022/23, לפני שעזב לאל-נאסר הסעודית בדצמבר 2022, הוא כבש שלושה שערים ובישל שניים בלבד. שניים משלושת שעריו הובקעו מול שריף טירספול ממולדובה במסגרת ליגת האלופות.

עזיבתו של רונאלדו הגיעה לאחר תקופה סוערת במיוחד, שבמהלכה החריף הקרע בינו לבין המאמן. הפורטוגלי אף הצהיר באותה תקופה כי אינו רוחש כבוד לטֶן האח, והפרידה בין הצדדים הפכה לאחד הסיפורים המרכזיים של הקדנציה הראשונה של ההולנדי באולד טראפורד.