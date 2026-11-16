אחרי 16 שנים, 135 הופעות ו-94 שערים במדים הלאומיים, רומלו לוקאקו הודיע על פרישה מנבחרת בלגיה. החלוץ בן ה-33, מלך שערי "השדים האדומים" בכל הזמנים, פרסם היום (שני) פוסט פרידה בחשבון האינסטגרם שלו, יממה לאחר הניצחון 1:4 על איטליה, שהבטיח לבלגים את הכרטיס לרבע גמר ליגת האומות.

אחרי 16 שנים, 135 הופעות ו-94 שערים במדים הלאומיים, רומלו לוקאקו הודיע על פרישה מנבחרת בלגיה. החלוץ בן ה-33, מלך שערי "השדים האדומים" בכל הזמנים, פרסם היום (שני) פוסט פרידה בחשבון האינסטגרם שלו, יממה לאחר הניצחון 1:4 על איטליה, שהבטיח לבלגים את הכרטיס לרבע גמר ליגת האומות.

אחרי 16 שנים, 135 הופעות ו-94 שערים במדים הלאומיים, רומלו לוקאקו הודיע על פרישה מנבחרת בלגיה. החלוץ בן ה-33, מלך שערי "השדים האדומים" בכל הזמנים, פרסם היום (שני) פוסט פרידה בחשבון האינסטגרם שלו, יממה לאחר הניצחון 1:4 על איטליה, שהבטיח לבלגים את הכרטיס לרבע גמר ליגת האומות.