אחרי 16 שנים, 135 הופעות ו-94 שערים במדים הלאומיים, רומלו לוקאקו הודיע על פרישה מנבחרת בלגיה. החלוץ בן ה-33, מלך שערי "השדים האדומים" בכל הזמנים, פרסם היום (שני) פוסט פרידה בחשבון האינסטגרם שלו, יממה לאחר הניצחון 1:4 על איטליה, שהבטיח לבלגים את הכרטיס לרבע גמר ליגת האומות.
"במשך 16 שנים נתתי את כל מה שהיה לי למען הנבחרת הלאומית. עברתי את כל הרגשות האפשריים", כתב לוקאקו. "שיחקתי לצד חברים מדהימים לקבוצה, שתמיד אהיה אסיר תודה להם. אני רוצה להודות לכולם. אני רוצה להודות גם לכל המאמנים, שדחפו אותי קדימה והאמינו בי כדי שאוכל לעזור לנבחרת. זו הייתה דרך נהדרת ונהניתי מכל רגע".
לוקאקו ביקש להודות גם לאוהדים שליוו את הנבחרת לאורך השנים: "לאוהדי בלגיה, תודה על התמיכה שהענקתם לנבחרת שלנו. אני גאה שייצגתי את המדינה שלי בארבעה גביעי עולם ובשלוש אליפויות אירופה".
החלוץ סיכם את הודעת הפרידה במסר אישי: "לעולם לא אשכח את הרגעים האלה. אני שלם עם ההחלטה שלי לעצור כאן. זה היה מדהים, זו הייתה חוויה מהנה ואני אסיר תודה".
ההודעה הגיעה לאחר שלוקאקו, שחזר לאחרונה לכשירות בעקבות פציעה בירך, לא שותף בניצחון על איטליה וישב על הספסל במשך 90 דקות.