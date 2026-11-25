המחזור החמישי בליגת האלופות נמשך הערב (רביעי), כאשר במסגרת שני המשחקים של המנה המוקדמת מארחת סבאח את ברצלונה, בעוד סלביה פראג מארחת את ויאריאל. הקטלאנים, שנמצאים ברצף של ארבעה ניצחונות, יקוו להאריך אותו ולא למעוד באזרבייג'אן מול הקבוצה שהדיחה את הפועל באר-שבע בדרך לשלב הליגה של הצ'מפיונס. במשחק השני, הצוללת הצהובה תקווה להשיג ניצחון שני העונה במפעל, בעוד הצ'כים מחפשים ניצחון בכורה.
סבאח - ברצלונה 1:0
במחזור הקודם של ליגת האלופות ברצלונה הרשימה עם 0:3 על חשבון אסטון וילה, וכעת היא רוצה להשיג את ניצחונה הרביעי מתוך חמישה מחזורים, ובהחלט פייבוריטית לעשות זאת במשחק החוץ באזרבייג'אן, זאת למרות טיסה מפרכת בת 14 שעות. האנזי פליק עלה עם הרכב משני באופן יחסי, כאשר דני אולמו, ראפיניה ופאו קובארסי נותרו על הספסל, בעוד לאמין ימאל ורודרי הפצועים לא בסגל. אנתוני גורדון, קארים אדיימי וגבריאל ז'סוס פתחו בהתקפה של בארסה. באשר לסבאח, היא עם ניצחון בודד בארבעת המשחקים שקיימה עד כה, והיא יודעת שכל תוצאה מלבד הפסד שלה תהיה הפתעה גמורה.
מהלך המשחק
דקה 9': פריצה נהדרת של דו קיירוז מצא בכדור רוחב את חאלאל אלייב, שממצב מצוין בעט כדור חזק למרכז השער - וז'ואן גרסיה הציל את ברצלונה ממבוכה גדולה.
21': הזדמנות ממשית ראשונה של ברצלונה, כאשר בעיטה נהדרת של פדרי נהדפה על-ידי סטס פוקאטילוב.
28': גרסיה הדף כדור קרן הישר לאיבן לפינייצה, שבעט כדור קשתי שעקף את השוער ונעצר במשקוף. קסנדר סברינה עט על הריבאונד, אך היה בנבדל - ובכל מקרה בעט לשמיים.
סלביה פראג - ויאריאל 0:0
האורחת מספרד מגיעה אחרי ההפסד המתסכל 3:2 לברצלונה בליגה הספרדית, לאחר שכבר הובילה 0:2. במחזור האחרון בליגת האלופות ויאריאל חטפה 6:0 משפיל בבית מפ.ס.ז' ומאזנה עומד על ניצחון אחד לעומת שישה הפסדים. היא יודעת שכדי לשמור על אפשרות להתברג בין 24 הראשונות, היא חייבת לנצח בצ'כיה את סלביה, שצברה עד כה נקודה בודדת מתוך 12 אפשריות.