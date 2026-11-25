המחזור החמישי בליגת האלופות נמשך הערב (רביעי), כאשר במסגרת שני המשחקים של המנה המוקדמת מארחת סבאח את ברצלונה, בעוד סלביה פראג מארחת את ויאריאל. הקטלאנים, שנמצאים ברצף של ארבעה ניצחונות, יקוו להאריך אותו ולא למעוד באזרבייג'אן מול הקבוצה שהדיחה את הפועל באר-שבע בדרך לשלב הליגה של הצ'מפיונס. במשחק השני, הצוללת הצהובה תקווה להשיג ניצחון שני העונה במפעל, בעוד הצ'כים מחפשים ניצחון בכורה.

המחזור החמישי בליגת האלופות נמשך הערב (רביעי), כאשר במסגרת שני המשחקים של המנה המוקדמת מארחת סבאח את ברצלונה, בעוד סלביה פראג מארחת את ויאריאל. הקטלאנים, שנמצאים ברצף של ארבעה ניצחונות, יקוו להאריך אותו ולא למעוד באזרבייג'אן מול הקבוצה שהדיחה את הפועל באר-שבע בדרך לשלב הליגה של הצ'מפיונס. במשחק השני, הצוללת הצהובה תקווה להשיג ניצחון שני העונה במפעל, בעוד הצ'כים מחפשים ניצחון בכורה.

המחזור החמישי בליגת האלופות נמשך הערב (רביעי), כאשר במסגרת שני המשחקים של המנה המוקדמת מארחת סבאח את ברצלונה, בעוד סלביה פראג מארחת את ויאריאל. הקטלאנים, שנמצאים ברצף של ארבעה ניצחונות, יקוו להאריך אותו ולא למעוד באזרבייג'אן מול הקבוצה שהדיחה את הפועל באר-שבע בדרך לשלב הליגה של הצ'מפיונס. במשחק השני, הצוללת הצהובה תקווה להשיג ניצחון שני העונה במפעל, בעוד הצ'כים מחפשים ניצחון בכורה.