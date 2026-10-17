מנצ'סטר סיטי ניצבת בפני אפשרות לענישה חסרת תקדים, על רקע הפרשה הכלכלית שמטלטלת את הכדורגל האנגלי. לפי דיווח של עיתונאי הספורט הקולומביאני ססאר אוגוסטו לונדוניו, אופ"א קרובה לכאורה להודיע כי אם סיטי תימצא אשמה לאחר הערעור שהגישה, היא תורחק מכל המפעלים האירופיים לתקופה של שבע עד עשר שנים.

הפרשה נוגעת להאשמות שלפיהן המועדון הפר לאורך שנים את תקנות הפיננסים, בין היתר באמצעות הסכמי חסות שלכאורה נועדו להציג הכנסות מסחריות גבוהות מהמציאות. לפי הפרסום, ההסכמים המדוברים קשורים לתקופה שבין 2009 ל-2018, ובמסגרתה נטען כי הכנסות המועדון נופחו בכ-900 מיליון ליש"ט. מתוך ההפרות שיוחסו לסיטי, חמש נגעו לכאורה גם להפרת כללי הפייר-פליי הפיננסי של אופ"א.

גלריה בדרך לעונש חסר תקדים? מנצ'סטר סיטי ( צילום: Ryan Pierse/Getty Images )

מנצ'סטר סיטי ערערה על ההכרעה בעניינה ומתעקשת על חפותה. לטענת המועדון, בידיו ראיות שלטענתו מוכיחות כי כספי החסות הגיעו מממשלת אבו דאבי ולא מבעלי הקבוצה, כפי שנטען. עם זאת, לפי הדיווח, הוועדה המקורית שבחנה את הראיות דחתה את ההסבר של סיטי, וסברה כי מדובר בגרסה שנבנתה בדיעבד כדי להסתיר את אופן מימון ההסכמים. כעת מקווה המועדון כי הרכב חדש שידון בערעור יקבל את טענותיו.

במקביל לאפשרות של הרחקה מאירופה, מומחה לכלכלת הכדורגל קירן מגווייר סבור כי גם העונש האפשרי בפרמייר-ליג עשוי להיות כבד במיוחד. לדבריו, התקדים שנקבע בעניינן של אברטון ונוטינגהאם פורסט, שספגו הפחתות של שש וארבע נקודות בהתאמה בגין הפרות כלכליות, מחזק את ההערכה כי במקרה של סיטי מדובר בהיקף ענישה גדול בהרבה.

ירחיק את סיטי מהמפעלים האירופיים? צ'פרין ( צילום: REUTERS/Gintare Karpaviciute )

בריאיון לפודקאסט Market Madness טען מגווייר כי הפחתת הנקודות במקרה של סיטי צריכה להגיע לעשרות נקודות, עוד לפני חישובים נוספים הנוגעים להיקף ההפרות. הוא הסביר כי לפי הדוח שפורסם, בחלק מהשנים ההפרש בין ההכנסות המדווחות לבין ההכנסות המסחריות שנחשבו מלאכותיות עשוי היה להגיע לכ-350 מיליון ליש"ט לאורך תקופה של שלוש שנים.