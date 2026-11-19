גם כשהוא מרוצה מהסגל שבנה, לדקו יש החתמה אחת שעדיין חסרה ברשימה. המנהל הספורטיבי של ברצלונה התראיין אתמול (רביעי) לתוכנית "Tot costa" בקטלוניה רדיו, לצד בויאן קרקיץ', והתייחס לעסקאות שהושלמו, לאלו שנותרו בגדר חלום ולשחקנים שעשויים להכניס כסף לקופת המועדון.

כשנשאל איזו החתמה שלא יצאה לפועל הכי אכזבה אותו, מבין לואיס דיאס, חוליאן אלבארס וברנרדו סילבה, דקו בחר בקולומביאני. לפי "מונדו דפורטיבו", ברצלונה הייתה בקשר עם שחקן הכנף בתקופתו בליברפול, וגם הוא היה מעוניין במעבר, אך הדרישות הכספיות של האנגלים והמצב הכלכלי של הקטלאנים מנעו את השלמת העסקה. לבסוף, דיאס הצטרף לבאיירן מינכן בקיץ 2025.

גלריה כמעט היה שחקן בארסה. לואיס דיאס ( צילום: Alexander Hassenstein/Getty Images )

לעומת זאת, את רודרי הצליחה ברצלונה לצרף, למרות העניין מצד ריאל מדריד. דקו הסביר כי ההחלטה נבעה מהצרכים שזוהו בקבוצה בעונה שעברה: "שמנו לב שחסרים לנו איזון ושליטה בקישור, וגם קצת ניסיון במשחקים הגדולים. כשעלתה האפשרות להחתים את רודרי, חשבנו, וגם המאמן חשב, שהוא יכול לתת לנו את האיזון הזה. למרות שהוא לא בלם, שזו העמדה שחשבנו לחזק קודם לכן".

דקו סיפר כי הצעד הראשון היה שיחה עם המנהל הספורטיבי של מנצ'סטר סיטי, הוגו ויאנה, כדי לברר אם עזיבת הקשר אפשרית בכלל. לדבריו, התשובה שקיבל הייתה שבשל תרומתו של רודרי למועדון לאורך השנים, לסיטי יהיה קשה לסרב אם יבקש לעזוב. רק לאחר מכן החלו השיחות עם נציגיו.

נושא נוסף שעלה בריאיון היה עתידו של רונלד אראוחו, המושאל לליברפול, שמחזיקה באופציה לרכוש אותו. דקו הבהיר כי הוא מרוצה מכך שהבלם האורוגוואי מצא את מקומו: "הוא אחד המנהיגים של הקבוצה, הוא עבר במועדון רגעים קשים ורגעים שמחים, ויש לי איתו קשר טוב. הוא קיבל את ההחלטה שלו, ואנחנו מכבדים אותה. מבחינתנו, הכי חשוב זה לראות אותו שמח".

רונאלד אראוחו בליברפול ( צילום: Shaun Botterill/Getty Images )