מאוריסיו פוצ'טינו אפילו לא הספיק להשלים רבע שעה על הקווים, וכבר נדרש לנהל משבר: שחקן מורחק, פיגור כפול ואנפילד שחוגג על חשבונו. הבכורה של הארגנטינאי במנצ'סטר יונייטד הסתיימה הערב (ראשון) בתבוסה 0:4 לליברפול, והתגובות באנגליה הבהירו עד כמה עמוק הבור שאליו נכנס. גם חילופי המאמנים לא סיפקו הקלה לקבוצה שנותרה במקום ה-19, עם ניצחון אחד בלבד ב-11 מחזורים.

באולפן של סקיי ניוז, רוי קין התקשה לקבל את הניסיון של גארי נוויל להכניס את התבוסה לפרופורציות. נוויל הזכיר שיונייטד הייתה בעשרה שחקנים ובפיגור שני שערים כבר בפתיחה, אבל הקפטן לשעבר סירב לראות בכך נסיבות מקלות. הוא דרש יותר מאבק ויותר אחריות מהשחקנים, וחתם את התפרצותו במילים: "בא לי לקלל".

קין גם תקף את ההרגל להפנות את האצבע בכל פעם להנהלה, לבעלים ולמאמן, במקום לבחון את ההחלטות שמקבלים השחקנים על הדשא. מבחינתו, התוצאה אפילו עשתה חסד עם האורחת: "ליברפול כנראה הייתה צריכה לכבוש שמונה או תשעה". בסקיי ציינו שזו התבוסה הכבדה ביותר בבכורה של מאמן יונייטד מאז 1926.

גלריה שחקני ליברפול חוגגים ( צילום: Paul ELLIS / AFP )

פטר שמייכל הזהיר: "זו נראית קבוצה שיכולה לרדת ליגה". יונייטד ספגה כבר 34 שערים ב-15 משחקים בכל המסגרות, יותר מכל קבוצה אחרת בחמש הליגות הבכירות. היא נותרה נקודה בלבד מעל המקום האחרון, ומתקשה לעצור את ההידרדרות. ליברפול מעולם לא עלתה ליתרון 0:2 על יונייטד בפרמייר־ליג בשלב מוקדם כל כך - אחרי 12 דקות ו־40 שניות בלבד.

פוצ'טינו התמקד בהרחקתו של לני יורו בדקה השמינית, לאחר עבירה על אלכסנדר איסאק, וטען שההחלטה לא הייתה הוגנת. "כואב מאוד, מאכזב מאוד", אמר לסקיי. המאמן סיפר שביקש משחקניו להירגע, אך גם הדגיש שעליהם לשפר את הריכוז ואת קבלת ההחלטות. לצד הביקורת על השיפוט, הוא הודה שהקבוצה צריכה לבחון גם את עצמה.

הופעת בכורה עגומה. פוצ'טינו ( צילום: Carl Recine/Getty Images )

אלא שגם הבחירות הראשונות של המאמן עמדו לבחינה. מתייס דה ליכט הוחזר להרכב בליגה לראשונה אחרי כמעט שנה, והטעות שלו קדמה לאירוע ההרחקה. כבר בדקה ה-22 נאלץ פוצ'טינו להוציא את בריאן אמבומו ולהכניס את הארי מגווייר כדי לייצב את ההגנה. נוויל הוסיף שההרכב הפתיע אותו, בעיקר ההחלטה לזרוק את דה ליכט למשחק בעוצמה כזאת אחרי היעדרות ממושכת. מבחינתו, יונייטד לקחה סיכון גדול דווקא בעמדה שבה היא זקוקה יותר מכל ליציבות.

גם מחוץ לאנגליה התמקדו בקבלת הפנים האכזרית למאמן החדש. באתר הגרמני "פוסבאל טרנספרס" הכריזו שהבכורה הסתיימה בהשפלה, ובאתר הספרדי "פיצ'אחס" הדגישו שליברפול לא ריחמה על יונייטד. בזמן שפוצ'טינו חיפש פתרונות על הספסל, אוהדי המארחת כבר שרו על פיטוריו.

בצד המנצח, ריו אנגומואה סיפק סיבה לדבר גם על כדורגל. בן ה-18, שפתח במקום קודי גאקפו שנעדר מהסגל, בישל לפלוריאן וירץ את השני וכבש בעצמו את השלישי. בגיל 18 ו-85 ימים הוא הפך לשחקן הצעיר ביותר שמעורב ישירות בשער במפגש פרמייר ליג בין המועדונים. המהירות והיכולת שלו לעבור שחקן באגף הפכו את הערב של דיוגו דאלוט לקשה במיוחד. "אני אוהב ללכת על המגן ולשחק בלי פחד", הסביר אנגומואה.

אנגמואה חוגג ( צילום: Michael Regan/Getty Images )