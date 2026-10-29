הארי קיין עדיין מתקשה לעכל את השבוע החלומי שעובר עליו. לאחר שזכה בכדור הזהב והפך לאנגלי הראשון מאז מייקל אואן ב-2001 שזוכה בפרס היוקרתי, חלוץ באיירן מינכן עשוי לקבל כעת גם את אחד הכיבודים הגבוהים ביותר בבריטניה - תואר אבירות.

קיין, שהפך לאנגלי החמישי בהיסטוריה שזוכה בכדור הזהב, התייחס לאפשרות שיזכה לתואר ויוכל להיקרא "סר הארי קיין". לאחר ניצחונה של באיירן מינכן 1:6 על מגדבורג בגביע הגרמני, אמר החלוץ כי מדובר בכבוד שיהיה גאה לקבל, אך הבהיר כי הוא מעדיף שלא להקדים את המאוחר.

גלריה קיין ותואר כדור הזהב ( צילום: AP Photo/Kin Cheung )

"לא הייתי מסרב לזה, זה בטוח", אמר קיין על האפשרות לקבל תואר אבירות. "אם זה יקרה, זה יהיה מדהים ומשהו שאהיה גאה בו מאוד. אבל אני לא רוצה להיסחף יותר מדי".

כשנשאל כיצד ירגיש אם אנשים יפנו אליו בתואר "סר", השיב בחיוך: "זה יישמע טוב, אבל יהיה לי מוזר שכולם יקראו לי סר. אז בינתיים נישאר עם הארי".

גם בממשלת בריטניה לא הסתירו את הגאווה בהישג של קפטן נבחרת אנגליה. דוברות משרד ראש הממשלה מסרה כי ראש הממשלה בירך את קיין על הזכייה, והדגישה כי הפיכתו לאנגלי הראשון מזה 25 שנה שזוכה בכדור הזהב היא הישג יוצא דופן.

"70 שנה אחרי שסר סטנלי מתיוס זכה בכדור הזהב הראשון, מדובר בשיא שמסכם עונה יוצאת דופן. הארי ממשיך לשמש דוגמה נהדרת לשחקנים צעירים ברחבי המדינה, וראש הממשלה יודע שכל האומה תהיה גאה בו מאוד", נמסר.

כבוד גדול בדרך? קיין ( צילום: Alex Grimm/Getty Images )

כשנשאלה אם ראש הממשלה היה רוצה לראות את קיין מקבל תואר אבירות, השיבה הדוברת כי החלוץ תרם רבות לכדורגל האנגלי וכי מדובר ברגע מיוחד עבורו ועבור המדינה, אך הבהירה כי הממשלה לא תקדים את הליך הענקת התארים.

בינתיים, קיין עצמו כבר מפנה את תשומת הלב בחזרה למגרש. הוא לא שותף בניצחון הגדול של באיירן על מגדבורג, אך הבהיר כי ההחלטה התקבלה עוד לפני הזכייה בכדור הזהב, בעקבות עומס המשחקים שבו היה נתון בשבועות האחרונים.