חלוץ נבחרת אנגליה לשעבר, אנדי קארול, חשף כי עבר תקיפה מינית על ידי גבר ב-2021. קארול, כיום בן 37, החליט לחשוף את המקרה באוטוביוגרפיה חדשה בשם "Owning It", לאחר שבמשך שנים שמר את הפרשה בסוד. הוא קיבל באופן אוטומטי אנונימיות כקורבן עבירת מין, אך בחר לפרסם בעצמו את פרטי האירוע.

האירוע התרחש בביתו של קארול בתקופה שבה שיחק בקדנציה השנייה שלו בניוקאסל, קבוצת נעוריו. התוקף הורשע בעבירות מין ונשלח לשלוש שנות מאסר, וכן הוכנס למרשם עברייני המין. קארול העיד בבית המשפט, חוויה שאותה תיאר כ"משפילה, מביכה ונוראית לחלוטין".

גלריה חשף באומץ. קארול ( צילום: Dan Istitene/Getty Images )

לדברי קארול, חבר של בת זוגו לשעבר, שנעדרה מהבית באותה תקופה, הגיע אליו כדי לצפות יחד בקרב אגרוף ונשאר ללון. האירוע התרחש בזמן שקארול ישן. לאחר מכן הוא הוציא את האיש מביתו, וכאשר זה ניסה לחזור, קארול היכה אותו עד שאיבד את הכרתו. לאחר מכן הזעיק המשטרה, כשהוא נסער ובוכה בזרועות המטפלת בילדיו.

קארול סיפר כי ההחלטה לכלול את הפרשה בספר התקבלה ברגע האחרון, לאחר שיחות עם בת זוגו הנוכחית, לו טיסדייל. "עברתי תקיפה מינית, הנה אמרתי את זה", כתב. "מפחיד אפילו לחשוב על זה, ורק מעטים ידעו על כך עד עכשיו".

החלוץ הוסיף כי במשך זמן רב התלבט אם לחשוף את המקרה. "אני ולו בילינו הרבה זמן בדיונים אם להזכיר את זה בספר או לא. נמנעתי מהמוציא לאור שלי במשך כל כך הרבה זמן, שהם כנראה חשבו שהתחרטתי", כתב.

קארול בימיו בליברפול ( צילום: Gettyimages )

קארול, שרשם תשע הופעות במדי נבחרת אנגליה ושיחק בין היתר בליברפול ובווסטהאם, סיפר כי הטראומה השפיעה על חייו בכל התחומים. "מה שקרה לי השפיע על כל היבט בחיי. הייתי חושב על זה כל יום, וזה הקשה עליי להתרכז בכל דבר אחר, כולל בכדורגל", כתב. "הטראומה של מה שקרה לי לא נעלמה".