דניאל פרץ אולי לא הצליח להשלים משחק שני ברציפות ללא ספיגה, אבל באנגליה לא נותרו אדישים ליכולת שהציג במדי סאות'המפטון. השוער הישראלי סיפק אתמול (שלישי) משחק מצוין עם שש הצלות, חמש מהן במחצית השנייה, והיה הגורם המרכזי לכך שקבוצתו הייתה קרובה לניצחון חוץ על שפילד יונייטד. אלא שבדקה ה-90 ספגו הסיינטס שער שוויון דרמטי ונאלצו להסתפק ב-1:1.

פרץ, שהציג יכולת בטוחה לאורך המשחק, בלט במיוחד בדקות הסיום, כאשר שפילד הגבירה את הלחץ. ההצלה המרשימה ביותר שלו הגיעה בדקה ה-83, אז התעופף ימינה והצליח להדוף בעיטה מסוכנת של טאהית צ'ונג. זו הייתה אחת מתוך סדרת הצלות שסיפק בפרק זמן קצר: שתי הדיפות בדקה ה-57 ושלוש נוספות בתוך ארבע דקות, בין הדקות 81 ל-84.

משחק נהדר. פרץ ( צילום: Ben Roberts Photo/Getty Images )

ההופעה זיכתה את הישראלי בשלל מחמאות בתקשורת המקומית. ב"סקיי ספורטס" סימנו את ההדיפה מול צ'ונג כהצלה הטובה ביותר שלו במשחק, וגם באתר הרשמי של סאות'המפטון התייחסו אליה בהרחבה. ב"יורקשייר פוסט" כתבו: "בדיוק כשנראה היה ששוער סאות'המפטון דניאל פרץ העניק לקבוצתו שלוש נקודות יקרות, מייקל קופר גנב לו את ההצגה".

גם העיתונאי האנגלי אלפי האוס התרשם במיוחד מהמהלך, וכתב: "הצלה מרהיבה, הוא הושיט את היד בצורה מבריקה כדי למנוע שער".

DANIEL PERETZ. WHAT A STOP. — Southampton FC (@SouthamptonFC) November 24, 2026

ההערכה ליכולתו של פרץ באה לידי ביטוי גם בציונים שקיבל באתרי הסטטיסטיקה. ב-CheckLive וב-Sofascore הוא זכה לציון 8.5, הגבוה ביותר מבין שחקני שתי הקבוצות, ונבחר למצטיין המשחק. ב-Flashscore קיבל 8.2, הציון הגבוה ביותר במשחק יחד עם ג'ורדן איו, וב-Whoscored דורג עם 7.6 - הגבוה ביותר מבין שחקני סאות'המפטון.

גם ב"דיילי אקו" בחרו בפרץ למצטיין המשחק, עם ציון 8, אותו חלק עם ג'יימס וורד-פראוס. "הוא סיפק הצלה יוצאת מן הכלל במחצית השנייה, היה ערני לכדורי הרוחב לאורך כל הערב והוציא לדרך התקפה מתפרצת מאוחרת שכמעט הכריעה את המשחק", נכתב עליו.

Daniel Peretz for #SaintsFC vs Sheffield United (POTM): 6 saves 12 recoveries 3 clearances 2 high claims 1/1 aerial duels won (!) 1.66 goals prevented 8.5 @Fotmob rating 👏🧤 https://t.co/jycscvG5wY — SaintsExtra (@SaintsExtra) November 24, 2026