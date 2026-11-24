מונדיאל הנשים חוזר לארצות הברית: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בירך על בחירתה של מדינתו לארח את הטורניר ב-2031, יחד עם מקסיקו, קוסטה ריקה וג'מייקה. האירוח המשותף אושר אתמול (שני) בקונגרס מיוחד של פיפ"א, לאחר שההצעה נותרה ללא מתחרות.
"אני גאה להודיע שמונדיאל הנשים ב-2031 ייערך בארצות הברית", כתב טראמפ. "אחרי שאירחנו את המונדיאל המוצלח בהיסטוריה, אין מדינה שמתאימה יותר מארה"ב לארח את אירוע ספורט הנשים הגדול בהיסטוריה". הנשיא הבטיח שהטורניר יביא להשפעה כלכלית משמעותית ויקדם את הכדורגל בארצו ובעולם, והודה לנשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו ולצוותו.
הטורניר יהיה הגדול בתולדות מונדיאל הנשים: לראשונה ישתתפו בו 48 נבחרות, שיקיימו 104 משחקים, וגם האירוח בארבע מדינות יהיה חסר תקדים במפעל. הערים המארחות, האצטדיונים ולוח המשחקים ייקבעו בהמשך.
עבור ארה"ב יהיה זה אירוח שלישי של מונדיאל הנשים, אחרי הטורנירים ב-1999 וב-2003. מקסיקו, קוסטה ריקה וג'מייקה יארחו אותו לראשונה. באותו קונגרס אושרו גם מארחות הטורניר ב-2035: אנגליה, סקוטלנד, וויילס וצפון אירלנד.