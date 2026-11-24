מונדיאל הנשים חוזר לארצות הברית: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בירך על בחירתה של מדינתו לארח את הטורניר ב-2031, יחד עם מקסיקו, קוסטה ריקה וג'מייקה. האירוח המשותף אושר אתמול (שני) בקונגרס מיוחד של פיפ"א, לאחר שההצעה נותרה ללא מתחרות.

מונדיאל הנשים חוזר לארצות הברית: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בירך על בחירתה של מדינתו לארח את הטורניר ב-2031, יחד עם מקסיקו, קוסטה ריקה וג'מייקה. האירוח המשותף אושר אתמול (שני) בקונגרס מיוחד של פיפ"א, לאחר שההצעה נותרה ללא מתחרות.

מונדיאל הנשים חוזר לארצות הברית: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בירך על בחירתה של מדינתו לארח את הטורניר ב-2031, יחד עם מקסיקו, קוסטה ריקה וג'מייקה. האירוח המשותף אושר אתמול (שני) בקונגרס מיוחד של פיפ"א, לאחר שההצעה נותרה ללא מתחרות.