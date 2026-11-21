אחרי שני משחקים ללא ניצחון, דניאל פרץ וסאות'המפטון חזרו למסלול בליגת המשנה באנגליה עם 0:2 חשוב על דרבי קאונטי בסנט מרי. לאחר 16 מחזורים "הקדושים" - שפתחו את העונה עם מינוס 4 נקודות זכר לפרשת 'ספיי-גייט', מדורגים זמנית במקום השישי והם במרחק שתי נקודות מהמוליכה ברמינגהאם סיטי.
בדקה ה-57 סאות'המפטון עלתה ליתרון ראשון משער של קייל לארין ובישול של פין עזז. עמוק בתוספת הזמן דיווין מובאמה (90+5) הכפיל. השוער הישראלי, ששמר על רשת נקייה, לא עמד ביותר מדי מבחנים לאורך המשחק (3 בעיטות בלבד למסגרת של האורחים).
מנור סולומון פותח על הספסל של ווסטהאם, שמארחת בשעה זו (17:00) פרסטון. הפטישים, שלא ניצחו בארבעת משחקי הליגה האחרונים, ינסו לצאת מהמשבר על חשבון נועלת הטבלה, שהפתיעה במחזור שעבר את סאות'המפטון עם 0:1 ביתי - הניצחון השני שלה העונה בסך הכל.
דיא סבע שיחק 90 דקות בהפסד 2:0 המפתיע של אמדספור לריזספור. לאחר 12 מחזורים, קבוצתו של הישראלי מדורגת שלישית (זמנית) ורחוקה בשמונה נקודות מהמוליכה גלאטסראיי, שניצחה 1:2 את סמסונספור. מוחמד אבו פאני עלה בפתיחת המחצית השנייה מהספסל של הכוכב האדום בלגרד, ושיחק 45 דקות ב-0:2 של נגד רדניק. אחרי 16 משחקים רחוקה האלופה הסרבית ב-14 נקודות משאר הליגה.