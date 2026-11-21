אחרי שני משחקים ללא ניצחון, דניאל פרץ וסאות'המפטון חזרו למסלול בליגת המשנה באנגליה עם 0:2 חשוב על דרבי קאונטי בסנט מרי. לאחר 16 מחזורים "הקדושים" - שפתחו את העונה עם מינוס 4 נקודות זכר לפרשת 'ספיי-גייט', מדורגים זמנית במקום השישי והם במרחק שתי נקודות מהמוליכה ברמינגהאם סיטי.

בדקה ה-57 סאות'המפטון עלתה ליתרון ראשון משער של קייל לארין ובישול של פין עזז. עמוק בתוספת הזמן דיווין מובאמה (90+5) הכפיל. השוער הישראלי, ששמר על רשת נקייה, לא עמד ביותר מדי מבחנים לאורך המשחק (3 בעיטות בלבד למסגרת של האורחים).

גלריה שמר על רשת נקייה. פרץ ( צילום: Justin SetterfieldGetty Images )

קייל לארין וסאות'המפטון חוגגים מול פרסטון ( צילום: Sarah Ray-Gain/Getty Images )

מנור סולומון פותח על הספסל של ווסטהאם, שמארחת בשעה זו (17:00) פרסטון. הפטישים, שלא ניצחו בארבעת משחקי הליגה האחרונים, ינסו לצאת מהמשבר על חשבון נועלת הטבלה, שהפתיעה במחזור שעבר את סאות'המפטון עם 0:1 ביתי - הניצחון השני שלה העונה בסך הכל.