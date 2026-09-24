וויין רוני, כוכב העבר של מנצ'סטר יונייטד ונבחרת אנגליה, חשף כי גילה לאחרונה שיש לו שורשים יהודיים-פולניים, במסגרת הסדרה הדוקומנטרית החדשה "The Real Rooneys" של דיסני+. בפרק הרביעי של הסדרה, העוקבת אחר רוני, אשתו קולין וארבעת ילדיהם, כוכב העבר סיפר על הגילוי המפתיע מצד משפחת אמו.

רוני סיפר כי מדובר בשורשים מצד אמה של אמו, כלומר סבתו. "לאחרונה גיליתי שהמשפחה של אמא של אמא שלי, כלומר סבתא שלי, הייתה יהודית-פולנית", אמר במהלך הסדרה. הדברים הובילו לשיחה על המשמעות של הגילוי, כאשר אחד ממפיקי הסדרה ציין כי לפי המסורת היהודית, שבה הזהות היהודית עוברת דרך האם, ניתן לראות ברוני יהודי.

שורשים יהודיים. וויין רוני ( צילום: Stu Forster/Getty Images )

רוני עצמו הבהיר כי הוא קתולי, אך הודה כי לאורך השנים תהה לגבי השורשים המשפחתיים שלו. "אני קתולי", אמר, והוסיף: "אבל תמיד שאלתי שאלות כמו למה אנחנו לא יהודים?".

הגילוי מקבל משמעות נוספת במסגרת הסדרה, שבה רוני ומשפחתו יוצאים למסע בפולין. שניים מבניו, קיט וקאס, בני 10 ו-8, משתתפים במסע, כאשר קיט החל להתעניין בתקופת מלחמת העולם השנייה לאחר שלמד עליה בבית הספר. המשפחה מגיעה תחילה לקרקוב ומשם ממשיכה לאושוויץ.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Wayne Rooney has revealed that he recently discovered he has POLISH-JEWISH ancestry.



🗣️ “I’ve recently found out that my mum’s mum, so my nan’s family, were Polish Jews.”



When told that Jewish tradition could therefore consider him Jewish through his maternal line,… pic.twitter.com/0zxkwObTQ1 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 24, 2026

קולין רוני מספרת בסדרה כי בעלה אוהב היסטוריה ומתעניין בלמידה על מקומות שונים בעולם, תרבויות, אנשים וערכים. עבור רוני, הביקור באושוויץ הוא גם חזרה למקום שבו כבר ביקר בעבר. בשנת 2012, במהלך אליפות אירופה שנערכה בפולין ובאוקראינה, הוא הגיע למחנה ההשמדה יחד עם מספר שחקנים מנבחרת אנגליה.

כבר אז תיאר רוני את הביקור כחוויה קשה עבורו, במיוחד מנקודת מבטו כהורה. הוא התייחס למספר הגדול של ילדים שנרצחו בשואה ולמראות שהותירו עליו רושם עמוק. "אני הורה וקשה לראות מה קרה שם", אמר בזמנו. "ראית את כמות הילדים שמתו. אתה רואה את הבגדים והנעליים של הילדים, זה באמת עצוב. צריך לראות את זה ממקור ראשון".

הסדרה אינה עוסקת רק בעבר המשפחתי של רוני, אלא גם בתקופה הנוכחית בחייו. "The Real Rooneys" מתחילה זמן קצר לאחר פיטוריו מפלימות' בדצמבר 2024. רוני ניצח בחמישה משחקים בלבד מתוך 24 משחקיו בתפקיד, לאחר תקופות אימון שלא הצליחו כפי שקיווה גם בבירמינגהאם, די.סי. יונייטד ודרבי קאונטי.