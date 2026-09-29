עכשיו זה רשמי: מנצ'סטר סיטי הורשעה בכל סעיפי האישום נגדה בפרשת ההפרות הפיננסיות, כך הודיעה הערב (שלישי) הפרמייר-ליג. המועדון למעשה הורשע בכל סעיפי האישום שהגישה נגדו הפרמייר-ליג על עבירות שנעשו בין עונת 2009/10 לעונת 2017/18 - למעט אחד (114 מתוך 115). עם זאת, ההחלטה על העונש טרם התקבלה, וכל האפשרויות עדיין עומדות על הפרק. בסיטי צפויים לערער על ההכרעה.

למעשה, ועדה עצמאית קבעה כי במהלך התקופה הזו המועדון התקשר ב"חוזים פיקטיביים" עם כמה מהשותפים המסחריים שלו, וכן "הסתמך על הסכמים פיקטיביים כדי לנפח באופן מלאכותי את הכנסות המועדון ולהפחית את הוצאותיו". בנוסף, הוועדה מאשימה כמה עדים בפרשה ב"מתן עדויות כוזבות ובחוסר יושר".

גלריה זעזוע בכדורגל האנגלי. סיטי ( צילום: Matt McNulty/Getty Images )

החקירה החלה לאחר שעיתון "דר שפיגל" הגרמני פרסם בנובמבר 2018 מסמכים פיננסיים מודלפים הקשורים למועדון. בעקבות הממצאים הועבר התיק לוועדה עצמאית, שהכריעה היום באישומים. בהודעה נמסר עוד כי סיטי נמצאה אשמה ברוב האישומים הנוגעים לאי-שיתוף הפעולה שלה עם החקירה, אולם לא נמסר מספר מדויק של האישומים שבהם הורשעה.

הפרמיירליג פרסמה גרסה מצונזרת של דו"ח הוועדה, שבה נכתב כי האישומים "נגעו להרבה יותר מ-100 הפרות נפרדות לכאורה של חוקי הפרמיירליג, בארבע קטגוריות אישומים מרכזיות". עוד נקבע כי המועדון נמצא אשם בכל האישומים, למעט אחד, הנוגע לאי-שיתוף הפעולה עם חקירת הפרמיירליג. העסקאות המסחריות הפיקטיביות תוארו כחלק מ"תוכנית מימון מוסווית", בהיקף של 830.69 מיליון ליש"ט.

ריצ'רד מאסטרס, מנכ"ל הפרמיירליג, אמר: "ההחלטה המרכזית קובעת את העובדות בנוגע למה שהתרחש במנצ'סטר סיטי במהלך התקופה הזו. היא מפרטת כיצד המועדון הפר באופן שיטתי את חוקי הפרמיירליג במשך כמעט עשור. היא גם מצדיקה את החלטת הפרמיירליג להמשיך בהליך נגד מנצ'סטר סיטי. אף שהתהליך עד כה היה ממושך וקשה, הליגה נותרה נחושה בדעתה שהעובדות ייקבעו באופן עצמאי. זו אחת מהאחריויות המרכזיות של הפרמיירליג לוודא שהחוקים, שאושרו על ידי המועדונים עצמם, נשמרים כדי להגן על טוהר התחרות. חשוב ביותר שהליגה תישאר תחרותית והוגנת עבור כל המועדונים ועבור האוהדים. אנו מתייחסים לתפקיד הזה ברצינות רבה".

ממנצ'סטר סיטי נמסר בעקבות ההודעה: "מאוכזבים ומופתעים מהחלטת ועדת הפרמיירליג, שפורסמה היום. המועדון חף מההאשמות שהופנו כלפיו על ידי הפרמיירליג, וברשותו גוף מקיף של ראיות חד-משמעיות התומכות בכל עמדותיו בנוגע לתיק זה. לפיכך, המועדון ימשיך לפעול בנחישות, ובמידת הצורך גם באופן יזום, בכל הערכאות הרגולטוריות והמשפטיות המתאימות. ההליך מול הפרמיירליג עדיין נמשך, כאשר חלקים משמעותיים ממנו טרם הושלמו. מנצ'סטר סיטי תפעל כעת במסגרת הליכי הערעור העומדים לרשותה, וזאת בטענה שההחלטה כוללת טעויות מהותיות וברורות בנוגע לדין, לעקרונות ולעובדות, ולכן אינה יכולה לעמוד.

יספגו עונשים כבדים? כוכב מנצ'סטר סיטי, ארלינג הולאנד ( צילום: Michael Regan/Getty Images )

"במשך שמונה שנים הקפיד המועדון לכבד את ההליך התקין, מתוך הנחה שדירקטוריון הפרמיירליג וההנהלה יפעלו כרגולטור עצמאי, בלתי משוחד והוגן, ללא השפעות מגמתיות. המועדון מוגבל מטבע הדברים ביכולתו להתייחס מעבר לכך, עד להשלמתם של כל ההליכים העתידיים".

אילו עונשים עשויה סיטי לספוג?

על פי תקנון הפרמייר-ליג, העונשים האפשריים נעים בין נזיפה וקנסות כספיים להפחתת נקודות, ואף להרחקה מהליגה. בנוסף, קיימת אפשרות להפחתת נקודות רטרואקטיבית, שעשויה להעלות שאלות בנוגע לתארים שבהם זכתה הקבוצה בתקופה הרלוונטית.

עם זאת, בשלב זה לא התקבלה החלטה על העונש, ולא ברור אילו סנקציות, אם בכלל, יוטלו על המועדון. כל עונש יצטרך להיות מידתי ביחס להפרות שנקבעו, אחרת הוא עלול להתבטל במסגרת הליך ערעור.

מאז רכישת המועדון בידי קבוצת אבו דאבי יונייטד ב-2008, בבעלות השייח' מנסור, הפכה סיטי לאחת הקבוצות הדומיננטיות בכדורגל האנגלי. בתקופה זו זכתה בשמונה אליפויות פרמייר-ליג, בארבעה גביעי אנגליה, בשבעה גביעי ליגה ובליגת האלופות פעם אחת.

במהלך השנים שבהן נבדקו ההפרות לכאורה, זכתה הקבוצה בשלוש אליפויות, בשני גביעי אנגליה, בארבעה גביעי ליגה ובארבעה מגני הקהילה.

ב-2020 הטילה אופ"א על סיטי הרחקה לשנתיים ממפעליה וקנס של 30 מיליון אירו בעקבות פרשת המסמכים המודלפים. אולם, בית הדין לבוררות בספורט (CAS) ביטל את ההרחקה כעבור חמישה חודשים, לאחר שקבע כי חלק מההפרות הנטענות לא הוכחו או שהתיישנו. עם זאת, המועדון נמצא אשם באי-שיתוף פעולה עם החקירה ונקנס ב-8.8 מיליון ליש"ט.

הבעלים של סיטי. שייח' מנסור, מימין לנשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן בגמר ליגת האלופות של 2023 באיסטנבול ( צילום: Catherine Ivill/Getty Images )

הפרשה הנוכחית מתנהלת במקביל למחלוקות נוספות בין סיטי לפרמייר-ליג בנוגע לתקנות העסקאות עם גורמים הקשורים לבעלי המועדונים. בספטמבר 2025 הגיעו הצדדים להסדר בנושא.

בעונה שעברה זכתה סיטי בצמד גביעים מקומיים בקמפיין האחרון של פפ גווארדיולה כמאמן, אך סיימה מאחורי ארסנל בליגה. גווארדיולה, שהאריך את חוזהו בנובמבר 2024 עד יוני 2027, הודיע במאי האחרון על עזיבתו לאחר עשר שנים בתפקיד. אנצו מרסקה מונה למחליפו.