למרות ההצלחה היחסית של נבחרת אירלנד בצמד המשחקים נגד ישראל, ואחרי ה-1:1 אתמול (ראשון) בסרביה, בתקשורת האירית ממשיכים בקו הביקורתי נגד ה"בחורים בירוק" על ההחלטה שלא להחרים את המשחקים - ובעיקר בקו האנטי הישראלי.

"אין מנצחים", נכתב בשער של ה"מירור" האירי, "קיפאון (משחק מילים עם המילה התנחלות) בסרביה. השבוע המזעזע נגד ישראל הסתיים עם סערת יריקה", כשהם מתייחסים לטענות על תקיפה ופרובוקציות מצד המשלחת הישראלית במהלך המחצית אתמול.

למרות ההפניה בשער העיתון ובאתרים המירור למעשה לא סיקר את צמד המשחקים מול ישראל מלבד התוצאה עצמה והאירועים סביב ההתמודדות. "לא היה קשה להגיע להחלטה הזו", הסבירו במאמר באתר. "וזוהי החלטה שקיבלנו, בפשטות, משום שזהו הדבר הנכון לעשות. העיסוק בכרטיס צהוב, בתיקול לא מדויק או בשינוי מערך נראה שולי וחסר חשיבות לנוכח כל מה שאנו יודעים שקורה מעבר לקווי המגרש".

"לב מאבן", נכתב בשער של אייריש דיילי סטאר, לצד תמונת החגיגה של טרוי פארוט. "מציירים (משחק מילים עם עושים תיקו) נחמה קטנה", נכתב בהפניה לסיקור המשחק, שלצדה הופיעה הפנייה נוספת למספר ההרוגים הגדל בעזה. בהארלנד, על פי המסורת, בחרו בקו פחות לוחמני עם הכותרת "טרוי כבש, אך טענות ליריקה עוררו סערה".

באתר RTE התייחסו למחאה של שחקני נבחרת אירלנד, שהרכינו את ראשיהם וענדו סרטים שחורים "לזכר קורבנות הסכסוך בעזה", תוך התייחסות לסרטים השחורים שענדו שחקני נבחרת לישראל לזכר ההרוגים והנרצחים בטבח 7 באוקטובר.

באינדיפנדט, נכתב בכותרת "אין מנצחים בסרביה: המתיחות גואה, ואירלנד כבר רוצה להמשיך הלאה". ובגוף הכתבה שאלה אחת: "האם (צמד המשחקים נגד ישראל) זה היה שווה את זה?".

ברנדן אובריאן הוסיף ב"אייריש אקזמינר" על צמד המפגשים: "זה היה מדכא, סוריאליסטי וכן, לרגע קצר מאוד - אפילו מפואר. מה שבמשך זמן רב הוצג כבחירה בינארית בין לשחק לבין להחרים נבחרת ישראלית שמייצגת מדינה שוועדת או"ם קבעה שהיא מבצעת רצח עם במזרח התיכון, התפצל לערבוביה של מלחמות תרבות מקומיות יותר. הסטיות מהנושא כללו הכול: 7 באוקטובר, תקרית פליי דובאי, משחק הידידות של אירלנד מול גרמניה הנאצית בדיילימאונט פארק ב-1936, ומצב זכויות האדם בקטאר. בדרך נגעו גם בסוגיות פוליטיות סבוכות בקוסובו ובסרביה".