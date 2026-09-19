משחקי המחזור השמיני בצ'מפיונשיפ היום (שבת) זימנו לנו דרבי לונדון סוער במיוחד. מילוול עוד הובילו 0:2 בדקה ה-74, אבל קאמבק אדיר של מנור סולומון ו-ווסטהאם העניק 2:2 סופר דרמטי במפגש הראשון בין הקבוצות מאז 2012.
הפטישים הגיעו אל אחד הדרבים הטעונים בכדורגל האנגלי כשהם מוליכים את הליגה בזכות ריצה מרשימה של ארבעה ניצחונות רצופים, אבל הם נקלעו לפיגור כבר בדקה ה-15. כדור חוץ ארוך של לינדון דייקס יצר ערבובייה ברחבה, התקפת מילוול סחטה שתי הצלות ממאדס הרמנסן, אבל טאייריק ארקונטה הגביה בחזרה לרחבה, וקיילב טיילור דייק.
בשניות האחרונות של המחצית הראשונה (45+3) המארחים כבר עלו ל-0:2 - ושוב מכדור חוץ. דייקס שלח הפעם כדור מצד ימין ומצא ברחבה את קמיאל נגלי, שבעט פנימה מחמישה מטרים.
המחצית השנייה המשיכה להתנהל תחת הדומיננטיות של המארחת, אבל בדקה ה-74 הגיעה התפנית. המחליף מוחמדו קאנטה קיבל כדור מחוץ לרחבה, ושלח בעיטה שטוחה וחדה שמצאה את הרשת של מילוול. שש דקות לאחר מכן, הגיעה השוויון הדרמטי. קונסטנטינוס מוורופאנוס (80) התרומם מעל הגנת המארחת, ונגח פנימה הגבהה מדודה של סולומון - שסופר בישול שני העונה. ווסטהאם כבר הייתה קרובה למהפך אבל הקאמבק שלה נעצר בדקה ה-89, כאשר קאנטה הורחק אחרי עבירה שביצע על המחליף ג'רמי ליסבי, שהיה על סף הרחבה והאחרון מול השער.
בסיום, ווסטהאם (15 נקודות) עדיין מוליכה את הליגה, אולם סוונסי, מידלסברו ווסט ברומיץ' (14 כ"א) יכולות לעקוף אותה בסיום המחזור. מילוול מדורגת נכון לעכשיו במקום העשירי (11 נקודות).
בשעה 17:00, דניאל פרץ וסאות'המפטון (מקום 12, 10 נקודות) ירצו להמשיך את המומנטום במשחק החוץ אצל רקסהאם המאכזבת (מקום 20, 7 נקודות) שרשמה ניצחון אחד מפתיחת העונה.