הפטישים הגיעו אל אחד הדרבים הטעונים בכדורגל האנגלי כשהם מוליכים את הליגה בזכות ריצה מרשימה של ארבעה ניצחונות רצופים, אבל הם נקלעו לפיגור כבר בדקה ה-15. כדור חוץ ארוך של לינדון דייקס יצר ערבובייה ברחבה, התקפת מילוול סחטה שתי הצלות ממאדס הרמנסן, אבל טאייריק ארקונטה הגביה בחזרה לרחבה, וקיילב טיילור דייק.

הפטישים הגיעו אל אחד הדרבים הטעונים בכדורגל האנגלי כשהם מוליכים את הליגה בזכות ריצה מרשימה של ארבעה ניצחונות רצופים, אבל הם נקלעו לפיגור כבר בדקה ה-15. כדור חוץ ארוך של לינדון דייקס יצר ערבובייה ברחבה, התקפת מילוול סחטה שתי הצלות ממאדס הרמנסן, אבל טאייריק ארקונטה הגביה בחזרה לרחבה, וקיילב טיילור דייק.

הפטישים הגיעו אל אחד הדרבים הטעונים בכדורגל האנגלי כשהם מוליכים את הליגה בזכות ריצה מרשימה של ארבעה ניצחונות רצופים, אבל הם נקלעו לפיגור כבר בדקה ה-15. כדור חוץ ארוך של לינדון דייקס יצר ערבובייה ברחבה, התקפת מילוול סחטה שתי הצלות ממאדס הרמנסן, אבל טאייריק ארקונטה הגביה בחזרה לרחבה, וקיילב טיילור דייק.