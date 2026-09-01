המחזור הרביעי במסגרת הצ'מפיונשיפ נמשך הערב (שלישי), כאשר שלוש קבוצותיהם של שלושת הלגיונרים הישראלים שיחקו. ווסטהאם ומנור סולומון רשמו ניצחון בכורה בליגת המשנה, כשגברו 2:4 בבית על וולבס. ליסב עיסאת הבקיע את שערו הראשון מאז שעבר לבריסטול וסייע לקבוצתו לנצח 1:3 בחוץ את פרסטון. דניאל פרץ וסאות'המפטון לא הצליחו לנצח, ונפרדו ב-1:1 בחוץ מבירמינגהאם.

ווסטהאם - וולבס 2:4

הפטישים אירחו את הזאבים לקרב בין שתיים מהיורדות מהפרמייר-ליג, ואחרי שלושה משחקים המקומיים סוף-סוף חגגו ניצחון בכורה בליגת המשנה. דיביין מוקאסה (33) וג'ארדון בואן (42 בפנדל) העניקו יתרון 0:2 לווסטהאם, אך מרשל מונטסי צימק שתי דקות אחרי השער השני של המארחת, והוריד את וולבס במצב סביר להפסקת המחצית.

ניצחון ליגה ראשון לווטסהאם העונה. מנור סולומון מול רודריגו גומס ( צילום: Justin Setterfield/Getty Images )

ווסטהאם, שכבר איבדה העונה יתרון של שני שערים, עלתה נחושה למחצית השנייה ושבע דקות מתחילתה, כובש השער השני, בואן, בישל למוקאסה את השני שלו במשחק. בדקה ה-64 קונסטנטינוס מאברופאנוס קבע 1:4 ולמעשה סגר עניין, למרות שהיווני גם כבש שער עצמי חמש דקות לאחר מכן - אך זה לא השפיע על זהות המנצחת. סולומון, שפתח בהרכב, הוחלף בדקה ה-79.

פרסטון - בריסטול 3:1

במחזור הקודם השיגה בריסטול את ניצחונה הראשון העונה בצ'מפיונשיפ, והערב היא כבר סופרת שני ניצחונות רצופים. מעבר לכך, ליסב עיסאת, שהגיע הקיץ ממכבי חיפה, כבש את שערו הראשון בכדורגל האנגלי. סקוט טוויין העניק את היתרון לאורחת כעבור ארבע דקות בלבד מהפתיחה, אך קיילב וויילי השווה בדקה ה-51. בריסטול חזרה להוביל בדקה ה-79, כאשר כדור חופשי של ריו קרדינס מצא את ראשו של עיסאת - שנגח פנימה. בדקה ה-86 דומיניק בלארד סגר עניין עם השלישי של בריסטול, שחוזרת הביתה עם שלוש נקודות.

בירמינגהאם - סאות'המפטון 1:1