רוי רביבו פתח הערב (שבת) לראשונה בהרכב של אלצ'ה והשלים 90 דקות ב-1:1 בחוץ מול אתלטיק בילבאו.
בילבאו הייתה הקבוצה המסוכנת יותר במחצית הראשונה והייתה קרובה לעלות ליתרון בדקה ה-41, כשרוברט נבארו הגיע לכדור חוזר בתוך הרחבה, אך בעט מקרוב למשקוף. אלצ'ה הייתה זו שעלתה ליתרון בדקה ה-50. האורחת קיבלה פנדל לאחר עבירה ברחבה, ופאקונדו בואוננוטה בעט היטב לפינה העליונה והכניע את אונאי סימון בדרך ל-0:1 מפתיע.
בילבאו המשיכה ללחוץ בניסיון לחזור למשחק, ובדקה ה-79 באה על שכרה. ויקטור צ'וסט ניסה לקטוע מסירה מסוכנת בתוך הרחבה, אך דחק את הכדור לשערו שלו וקבע 1:1.
רביבו נשאר על הדשא עד לשריקת הסיום והשלים 90 דקות בהופעת הבכורה שלו בהרכב, שבהחלט סיפקה לו סיבות לאופטימיות לקראת המשך העונה.
אלצ'ה עדיין מחפשת ניצחון ליגה ראשון העונה ונותרה מתחת לקו האדום עם שתי נקודות, בעוד אתלטיק בילבאו איבדה שתי נקודות ביתיות נוספות והמשיכה את פתיחת העונה הלא יציבה שלה.