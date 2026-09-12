רוי רביבו פתח הערב (שבת) לראשונה בהרכב של אלצ'ה והשלים 90 דקות ב-1:1 בחוץ מול אתלטיק בילבאו.

בילבאו הייתה הקבוצה המסוכנת יותר במחצית הראשונה והייתה קרובה לעלות ליתרון בדקה ה-41, כשרוברט נבארו הגיע לכדור חוזר בתוך הרחבה, אך בעט מקרוב למשקוף. אלצ'ה הייתה זו שעלתה ליתרון בדקה ה-50. האורחת קיבלה פנדל לאחר עבירה ברחבה, ופאקונדו בואוננוטה בעט היטב לפינה העליונה והכניע את אונאי סימון בדרך ל-0:1 מפתיע.

רוי רביבו ( La Liga )

בילבאו המשיכה ללחוץ בניסיון לחזור למשחק, ובדקה ה-79 באה על שכרה. ויקטור צ'וסט ניסה לקטוע מסירה מסוכנת בתוך הרחבה, אך דחק את הכדור לשערו שלו וקבע 1:1.

רביבו נשאר על הדשא עד לשריקת הסיום והשלים 90 דקות בהופעת הבכורה שלו בהרכב, שבהחלט סיפקה לו סיבות לאופטימיות לקראת המשך העונה.